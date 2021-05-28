Японская теннисистка Наоми Осака объявила, что не собирается проводить пресс-конференции во время «Ролан Гаррос». Так девушка решила обратить внимание на психическое здоровье спортсменов – Осака считает, что общение с медиа его подрывает.

«У меня часто возникало ощущение, что люди вообще не принимают во внимание психическое здоровье спортсменов. Давление особенно сильно, когда я смотрю пресс-конференции или в них участвую. Нас часто сажают и задают вопросы, которые уже не раз задавали, или вопросы, которые сеют в нас сомнения. И я не хочу и не буду тратить время на людей, которые во мне сомневаются.

Я видела много видео, на которых спортсмены плачут во время пресс-конференций после поражений. По-моему, это все равно что бить лежачего, и я не понимаю, зачем это нужно. Мое решение не направлено против турнира, и некоторые журналисты уже давно берут у меня интервью, с большинством у меня хорошие отношения. Но если организации считают, что могут пугать нас штрафами и игнорировать психическое состояние главных действующих лиц своих мероприятий, то я только посмеюсь. Надеюсь, значительная сумма, на которую меня оштрафуют, пойдет благотворительной организации, занимающейся психическим здоровьем», – написала вторая ракетка мира в твиттере.

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Наоми Осака после победы в финале US Open Фото: Getty Images

Позже она направила письмо директору «Ролан Гаррос» Ги Форже и главе Федерации тенниса Франции Жилю Мореттону. Осака пояснила свою позицию.

«Это 100% не направлено против «Ролан Гаррос» или даже непосредственно представителей прессы. Это выступление против системы, которая заставляет спортсменов общаться с журналистами, когда они страдают от психических проблем. Я считаю, что она архаична и требует реформирования. После этого турнира я хочу работать с турами и руководящими организациями, чтобы продумать лучший компромисс для изменения системы», – объяснила спортсменка.

Глава французской Федерации тенниса Жиль Мореттон не вдохновился решением Наоми.

«Это большая проблема для журналистов, для нее самой и для тенниса в целом. Я считаю это огромной ошибкой. По-моему, это недопустимо. У нас существуют правила, и мы будем придерживаться их, принимая решения о штрафах. Я считаю, что таким образом она вредит теннису, который мы все вместе пытаемся развивать и продвигать», – цитирует Мореттона L’Equipe.

Высказался и Новак Джокович. Серб не согласен с Осакой в вопросе бойкотирования пресс-конференций, но отметил, что психическое здоровье – важная проблема.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Я понимаю, что пресс-конференции бывают неприятными, они не всегда приносят удовольствие, особенно после поражений. Но это часть спорта, часть нашей жизни в туре, и мы должны их давать, иначе нас оштрафуют. Я считаю, что тему психического здоровья недооценивают в туре, особенно в последние 15 месяцев с учетом вируса. И я думаю, что нам нужно чуть больше это обсуждать, чтобы лучше понимать, что мы все должны делать для лучшего самочувствия игроков», – приводит слова Джоковича BBC.

Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Осака заработала 50 млн долларов по спонсорским контрактам. По этому показателю она делит пятое место с Криштиану Роналду.

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