На юге Франции для теннисистов будто намазано – звезды спорта приезжают сюда не отдохнуть на неделю, а пожить. Бригада топов, как и еще 39 тысяч переселенцев, втиснулась на французское побережье в два квадратных километра (что почти вполовину меньше Центрального парка в Нью-Йорке площадью 3,5 км). Список постояльцев ежегодно обрастает большими именами: Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Григор Димитров, Стэн Вавринка, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер. К ним присоединились и WTA-дивы: Петра Квитова и бывшие атлеты: Люси Шафаржова, Каролин Возняцки, Марат и Динара Сафины, Елена Дементьева. Андрей Рублев тоже подумывает вступить в элитные ряды резидентов княжества.

«Про Монако я думал, – поделился второй номер России. – Все спортсмены, которые путешествуют по миру, должны где-то базироваться. У меня вся команда из Испании. У тренера семья, ребенок в школу ходит. Ему будет тяжело постоянно находиться между странами. У Дани, например, где-то рядом в Ницце живет тренер. Если бы не этот фактор, он, возможно, не жил в Монако».

Налоговая гавань

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Жить в Монако – быть привилегированным и дружить с князем Альбертом II – именно он приглашает поселиться в своих владениях или банит неугодных. Если не получить гражданство, то стать резидентом – выгодная сделка: подоходный налог отменили еще при князе Карле III в 1869 году, как и ежегодную таксу на роскошь и прирост капитала. Из-за этого в начале XX века почти сразу после принятия независимости княжества сюда хлынули финансисты, банкиры и спортсмены.

Налоговая гавань позволяет теннисистам-миллионерам сохранить не только призовые с кортов, но и дополнительные евро с рекламы и спонсорские – в других странах прогрессивный налог съедает приятные бонусы. Так, по данным Forbes, Медведев с июня 2019 года по июнь 2020-го заработал 11,8 млн долларов (866,9 млн рублей). Призовые составили большую часть – 7,3 млн. За победу на SPb Open Даниилу выписали чек в 203,4 тысячи долларов (15,2 млн рублей), из которых 30% (4,5 млн) он отдал в государственную казну как нерезидент России. А вот рекламные доходы в 4,5 млн $ за мерч Lacoste, дружбу со швейцарским брендом часов Bovet и контракт с BMW он практически чистыми скинул в карман и не заплатил в родной госбюджет порядка 650 тысяч долларов (6,3 млн рублей) при НДФЛ в 13%.

«Поскольку я нахожусь в России меньше шести месяцев в году, то не являюсь налоговым резидентом здесь. Налоги с призовых рассчитывают в той стране, где проходил турнир, – это может быть и 40, и 50%. Например, если я заработала на российском турнире, то плачу не 13%, а 30, как налоговый нерезидент», – объяснила Светлана Кузнецова.

Светлана Кузнецова Фото: Getty Images

Теннисисты гоняют по всему миру и с призовых платят установленные проценты в тех странах, где зарабатывают: на «Ролан Гаррос» это 15%, на Уимблдоне – 20, на US Open – 30, а на AO – нефиксируемый процент. Но не у всех государств есть налоговые соглашения, которые позволят избежать двойного обложения – есть вероятность, что с одних призовых придется отдать двойную долю (по месту своего фактического нахождения и гражданству). Резидентам Лазурного берега такая участь не грозит.

Французы платят прогрессивный налог до 45%, итальянцы – в пределах 43, в Испании Надаль вообще прощается с 50% от накопленного. О тратах он рассуждает так же, как и о соперничестве тройки за рекордные кубки – философски. «Если бы я жил в другом месте, зарабатывал в два раза больше. Но на Мальорке мои друзья и родные. Так что у меня было бы в два раза больше денег, но в два раза меньше счастья». Надаль – человек с высоким уровнем социальной ответственности, и налоговое рабство – не единственный кейс. Когда на Мальорку обрушился ураган, Рафа засучил рукава и вместе с остальными вышел на улицу убрать последствия стихии. А теннисную академию предоставил для проживания землякам, оставшимся без крыши.

По примеру с Монако теннисисты используют и другие офшоры. Так, Ник Кириос, Денис Шаповалов и Милош Раонич формально живут на Багамах. Резидентами Дубая – тоже налоговой гавани – официально стали Карен Хачанов, Борна Чорич и Люка Пуй.

Бьорн Борг, 1993 год Фото: Imago

Моду на жизнь с нулевым налогом 30 лет назад ввел Бьорн Борг. 11-кратный победитель «ТБШ» поселился на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра неподалеку от Ниццы, так как правительство Швеции обязало миллионеров отдавать 70% заработанных денег в госбюджет. Борг не собирался платить ни кроны, поэтому стал одним из первых революционеров, выбравших Монако в качестве постоянной резиденции. Швед настолько влюбился в местный режим, что провел последний турнир в 1983-м в Монте-Карло и там же вернулся в ATP-тур в 1991-м.

Регулярный спарринг

Монако – сердце теннисной культуры. Атлеты не только берегут нажитое, но и тренируются со всеми удобствами. Новак Джокович с женой Еленой и сыном Стефаном специально переехали в княжество, чтобы практиковаться круглый год. Семья поселилась в скромных по меркам Монако двухкомнатных апартаментах вблизи корта Monte Carlo Country Club. На французском грунте с 2018-го серб частенько сталкивается с Даниилом Медведевым.

«Новак тренируется в Монако. Когда Даня еще был юным, подающим надежды 19-20-летним теннисистом, его иногда как спарринга вызывали с ним поработать. Порой бывало так – с одной стороны стоит Джокович, с другой – Циципас и Даниил, когда они еще были никем. И вот они ему подкидывают, а он тренируется. А сейчас уже когда Даня занимается в клубе в Каннах, против него ставят двух каких-нибудь мальчиков», – поделилась воспоминаниями мама Даниила Ольга Медведева.

Тренировка Даниила Медведева Фото: Getty Images





Монте-Карло предлагает не только спарринг, но и бесплатное время на кортах. «В родном Санкт-Петербурге мы по-прежнему тренируемся и продолжаем платить полную стоимость аренды кортов, – Набивать мячи Медведеву помогает и Давид Гоффен. «Всегда есть с кем потренироваться. Мы часто встречаемся в тренажерном зале, иногда в ресторанах», – рассказывает бельгиец. Ломать голову о спарринге тут действительно не приходится. Под боком Ницца и академия Патрика Муратоглу, где базируются Циципас и Попырин, а в итальянском городке Бордигера рулит другой теннисный гуру – Риккардо Пьятти. Джокович и Раонич в юности тренировались у итальянца, а сейчас с ним работает самый молодой игрок топ-20 Янник Синнер.Монте-Карло предлагает не только спарринг, но и бесплатное время на кортах. «В родном Санкт-Петербурге мы по-прежнему тренируемся и продолжаем платить полную стоимость аренды кортов, – жаловался пару лет назад отец Александра Бублика Станислав после переезда в Казахстан. – Лишь на нескольких мне могут сделать небольшую скидку. Но чтобы тренироваться бесплатно – нет. Например, в Монако нас пускают бесплатно. Потому что Саша игрок топ-300, там его знают».

Инстаграмный фон и полная конфиденциальность

В организации тренировок у Средиземного моря помогают кинематографические пейзажи и идеальный климат – здесь 300 солнечных дней в году, теплые зимы и средняя температура +18. Еще один поинт в пользу Монако – приватность. Обычно топы не могут спокойно прогуливаться по набережной или сидеть в ресторане, чтобы кто-то не попросил о фото. В княжестве живет много таких же знаменитых людей, и для них тренировка Джоковича и Медведева – очередная встреча с приевшимися соседями. Помимо теннисистов, в княжестве зависают гонщики «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, Фелипе Масса, Дженсон Баттон и Шарль Леклер, владелец и президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев и полузащитник Александр Головин, барабанщик The Beatles Ринго Старр, а еще бизнесмены и политики.

Поэтому Джокович спокойно гуляет с коляской и собакой, Медведев попивает кофе в самом сердце города, Гоффен нащупывает баланс на центральном пляже в Монте-Карло, а Берреттини – новую тактику с красоткой Томлянович.

В Европе Монако на хорошем счету и на официальном уровне – там открыли филиал ATP (как в Сиднее, Лондоне и штате Флорида). Офис занимается маркетингом турниров и организует тренировки для нерейтинговых игроков – дом тенниса рад всем, и тем более огненному Рублеву, которому временами недостает чемпионского соседства.

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