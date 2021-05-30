«Чувствую себя осужденным. Я уже на земле, но вы все равно стреляете в меня», – с этих слов Гаэль Монфис начал пресс-конференцию после поражения в первом круге Australian Open-2021 и не сдержал слез. Француз был посеян на турнире под высоким 10-м номером, встречался с 86-й ракеткой ATP, финном Эмилем Руусувуори, но не считался фаворитом у букмекеров. И аналитики контор оказались правы – Монфис продул в пяти сетах, потерпев седьмое поражение подряд.

Точкой невозврата для Гаэля стал февральский турнир в Дубае-2020, хотя ничего не предвещало настолько затяжного пике. За два месяца до поездки в ОАЭ француз был очень хорош: добрался до четвертого круга Australian Open (проиграл Тиму) и выиграл два титула подряд – в Монпелье (одолел Поспишила) и Роттердаме (расправился с Оже-Альяссимом). В Дубай он отправился одним из фаворитов наряду с Новаком Джоковичем. Неудивительно, что именно они пересеклись в полуфинале.

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Статистика 17-1 по личным встречам намекала – шансов у француза немного. Единственную победу над сербом Гаэль одержал в первом их матче 16 лет назад – на грунтовом турнире ITF в Италии. С тех пор Монфис никогда не был настолько близок к успеху, как в этот раз: он забрал первый сет 6:2 и вел 3:1 с брейком во втором. Новак оклемался и перехватил инициативу, но Гаэль все же дотерпел до тай-брейка – там он имел два матчбола на своей подаче при 6:3. Казалось, проводивший одни из лучших матчей в карьере француз уже не упустит своего, но именно это произошло. Три подряд невынужденные ошибки и двойная на сетболе соперника разрушили мечты Монфиса о победе.

Гаэль Монфис и Новак Джокович после матча в Дубае Фото: Getty Images

«Я не могу победить тебя, мой друг, – признал слабость Монфис после того матча. – Но мне всегда приятно играть против тебя. Ты большой чемпион во многих отношениях и сегодня снова доказал это». Поражение с матчболов от сильнейшего теннисиста планеты – особенно тяжелый удар, забыть о котором помогли бы новые турниры и победы, но против Гаэля сыграли обстоятельства. На мир обрушилась пандемия, соревнования встали на паузу, игроки разъехались по пентхаусам.

Вместо поддержания формы Монфис сосредоточился на личной жизни – вместе с Элиной Свитолиной француз придумывал челленджи для инстаграма, снимал видео в тик-токе и устраивал инфоповоды. Пара то расходилась, то сходилась, а в итоге объявила о помолвке. Все эти телодвижения явно мешали качественному возвращению в тур, поэтому, когда турниры возобновились, Гаэль оказался не готов. На грунтовых ивентах в Риме, Гамбурге и Париже он проиграл в стартовых матчах соперникам, которые явно уступают ему в классе: Доминику Кёпферу, Яннику Ханфманну и Саше Бублику (на тот момент казахстанец не был так хорош, как весной-2021).

На межсезонье Монфис отправился после убийственного поражения в Вене от Пабло Каррено на харде – француз настолько разочаровался в своей игре, что снялся при 1:6, 0:2. Казалось, еще один перерыв – то, что поможет Гаэлю переосмыслить проблемы в игре, залечить минимальные повреждения и ярко вернуться в новом году. Но первый же турнир показал, что старые сложности продолжают убивать несчастного теннисиста.

Гаэль Монфис на ATP Cup Фото: Getty Images

На ATP Cup, где Монфис должен был гарантированно провести два матча на групповом этапе за Францию, он сыграл всего один – проиграл в двух сетах Маттео Берреттини и отказался от дальнейшего участия из-за повреждения плеча. Дальше случился тот самый матч на Australian Open и прилюдные самокопания: «Я не могу подавать, не могу бить справа, допускаю ошибки. Хотел бы встать и сказать вам, что этот кошмар закончился, но вот он я. Мне больно, потому что тренируюсь как сумасшедший, но это не работает».

Гаэль не мог понять, что с ним происходит, но еще один ответ нашел шестикратный чемпион «ТБШ» и эксперт Eurosport Матс Виландер. «Он из тех людей, которые любят играть перед толпой и общаться. 2020 год был ужасным для него. Монфис, Кирьос, Пэр, Фоньини – теннисисты, которые играют для публики, и нынешняя ситуация для них тяжелая», – считает швед.

Гаэль Монфис на «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

Незадолго до «Ролан Гаррос» Монфис прервал серию из восьми поражений, которая растянулась на 15 месяцев – победил в Лионе 121-ю ракетку мира Тьяго Уайлда. При этом он все равно не показывает тот теннис, который бы позволил убирать соперников из топ-100.

Возможно, родной мэйджор станет для Гаэля турниром спасения – заполненные на 35% трибуны добавят французу сил и положительных эмоций. Только хватит ли этого заряда, чтобы пройти выигравшего больше всех в этом сезоне матчей на грунте Альберта Рамоса – один из любопытнейших вопросов первого круга.

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