На кортах Парижа завершилась квалификация «Ролан Гаррос». Из 13 российских теннисистов и теннисисток в основную сетку пробился только Роман Сафиуллин.

23-летний теннисист одолел аргентинца Гуидо Андреоцци (4:6, 6:4, 6:1), британца Лиама Броуди (6:1, 6:3) и словака Йозефа Ковалика (6:1, 6:7(3), 6:3). Андрей Кузнецов и Евгений Донской проиграли во втором круге.

Ни одна теннисистка из России не попала в число лучших. В квалификации участвовали Вера Звонарева, Людмила Самсонова, Варвара Флинк, Камилла Рахимова, Анна Калинская, Валерия Савиных, Виталия Дьяченко, Марина Мельникова, Анастасия Гасанова и Наталья Вихлянцева.

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В основных сетках Россию представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Маргарита Гаспарян, Анна Блинкова, Варвара Грачева, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анна Потапова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина.

Первый круг стартует 30 мая.

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