Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поделилась забавным видео с участием своего четырехлетнего сына Лео.

Сидя на судейской вышке во время тренировки Виктории, мальчик произнес по-английски: «Предупреждение, мисс Азаренко». «Он действительно это сказал! Определенно – это тот судья, с которым я бы не стала спорить. Надеюсь, на этот раз штраф не будет слишком большим», – подписала публикацию теннисистка.

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В первом круге «Ролан Гаррос» Азаренко сыграет со Светланой Кузнецовой из России.

Азаренко – двукратная победительница турниров «Большого шлема», экс-первая ракетка мира. В текущем рейтинге WTA идет 16-й.

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