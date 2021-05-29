Известное американское издание New York Times посвятило материал российскому теннисисту Андрею Рублеву, упомянув его знаменитого тезку.

«Андрей Рублев из России знает о своем тезке, художнике XV века, создавшем икону Троицы. У двух Рублевых есть нечто общее – они создали шедевры. Хотя Рублеву всего 23 года, он поднялся из-за пределов топ-20 в январе прошлого года до рекордной седьмой строчки. Несмотря на сокращенный сезон-2020, он выиграл пять титулов ATP, а с начала прошлого сезона – 70 матчей в одиночном разряде. Больше, чем кто-либо другой в туре», – хвалят Рублева американцы.

– Что вы знаете о художнике Андрее Рублеве? – вопрос Рублеву-теннисисту.

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– Знаю, что он был одним из величайших иконописцев. У меня дома есть самая известная икона – «Троица». Она стоит в специальном религиозном уголке. Иногда можно поставить небольшую свечку, чтобы сделать атмосферу особенной, – рассказал Андрей.

Рублев начнет «Ролан Гаррос» матчем против немца Ян-Леннарда Штруффа.

Основная сетка стартует 30 мая.

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