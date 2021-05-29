«Ролан Гаррос»-2021 стартует непривычно быстро: кажется, прошлогодний розыгрыш был совсем недавно. Это действительно так – «РГ»-2020 из-за пандемии перенесли на осень, а этот начинается практически по расписанию, 30 мая. Сроки были сдвинуты лишь на неделю вперед.

Турнир пройдет со зрителями, но с соответствующими ограничениями. Сперва заполняемость составит не более 35 процентов от максимальной вместимости кортов, при этом число зрителей не должно превышать 1000 человек. С 9 июня заполняемость трех главных арен увеличится до 65 процентов.

Трансляции

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Eurosport по традиции покажет турнир «Большого шлема» в полном объеме на телеканалах, сайте и в приложении. На первой неделе для русской аудитории будут работать локальные каналы и эксклюзивный выбор матчей на Eurosport 1 и Eurosport Gold.

Происходящее на корте Филиппа Шатрие будет транслироваться в формате Ultra HD на канале E4K, а на сайте и в приложении можно выбрать любой из 16 кортов и матч на свой вкус в любом разряде.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Комментаторы

Сквад мечты от Eurosport.ru снова в деле. У микрофона – мэтры Анна Дмитриева и Александр Метревели, а также суперпрофессиональные Вадим Кольцов, Владас Ташев, Илья Рывлин, Николай Саприн, Максим Янчевский, Софья Авакова, Александр Собкин, Сергей Дерябкин, Кирилл Дышловой, Сергей Горбунов, Александр Каливод, Роман Комин и Илья Геец.

Помогать зрителю разбираться в тонкостях будут неподражаемые эксперты – Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова, Анастасия Мыскина и Надежда Петрова.

Фавориты

В верхнюю половину сетки попали все представители Биг-3: Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер, который не играл на «Шлемах» с АО-2020. Более того, серб и швейцарец сыграют в одной четверти. Надаль стартует на Открытом чемпионате Франции в игре с австралийцем Алексеем Попыриным. Рафа идет за 14-м «Ролан Гаррос» и рекордным 21-м «Большим шлемом».

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Первая ракетка России Даниил Медведев попал в нижнюю четверть и сыграет в первом круге с Александром Бубликом. Прикидывать полуфинал против Стефаноса Циципаса для второго сеяного не с руки: Медведев за всю карьеру не выиграл на «РГ» ни одного матча и явно ставит более скромные цели – идти от игры к игре. В этой же половине – россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов, еще один некстгеновец Александр Зверев и чемпион US Open Доминик Тим.

У женщин в верхнюю часть сетки попала Эшли Барти, которая стартует матчем против Бернарды Перы, а также Элина Свитолина – она встретится с Осиан Бабель. Чемпионка «РГ»-2020 Ига Швёнтек сыграет во второй четверти и начнет турнир с матча против Каи Юван. София Кенин стартует с игры против чемпионки-2017 Алены Остапенко. В третьей четверти выступят Арина Соболенко и Серена Уильямс – соперница белорусской теннисистки еще не определена, американка сыграет с Ириной Бегу. В нижней четверти Наоми Осака встретится Патрицией Марией Циг, а Бьянка Андрееску – с Тамарой Зиданшек.

Ига Швёнтек после победы в Риме Фото: Getty Images

Вероника Кудерметова стартует на «Ролан Гаррос» матчем с Амандой Анисимовой. Екатерина Александрова в первом круге сыграет с Винус Уильямс, Маргарита Гаспарян, – с Энн Ли. Светлана Кузнецова встретится с Викторией Азаренко, Анастасия Потапова – с Лейлой Фернандес, Анастасия Павлюченкова – с Кристиной Макхей. Дарья Касаткина – с Мисаки Дои. Соперницы Анны Блинковой и Варвары Грачевой еще не определены. Елена Веснина, которая попала в сетку по защищенному рейтингу, также сыграет с квалифаером.

Ставки

Рафаэль Надаль – 1,81

Новак Джокович – 4,80

Стефанос Циципас – 6,50

Доминик Тим – 13,0

Александр Зверев – 17,0

Даниил Медведев – 50,0

Надаль идет суперфаворитом и готов взять 21-й «Шлем», чтобы больше не делить это достижение с Роджером Федерером – по крайней мере, до Уимблдона. Среди ближайших преследователей – прошлогодний финалист Новак Джокович, а наилучшие шансы из некстгена имеет Стефанос Циципас, выигравший «Мастерс» в Монако. После первой победы на ATP 1000 молодой грек наконец готов к дебютному финалу «Шлема».

КТО ВЫИГРАЕТ «РГ»-2021 У МУЖЧИН? Надаль Джокович Циципас Федерер Медведев Кто-то другой

Ига Швёнтек – 3,80

Эшли Барти – 5,50

Арина Соболенко – 7,00

Гарбинье Мугуруса – 12,0

Наоми Осака и Серена Уильямс – по 15,0

Букмекеры выделяют действующую чемпионку, возвышая Игу Швёнтек над первой ракеткой мира и победительницей «РГ»-2019 Эшли Барти. В тройке претенденток идет белоруска Арина Соболенко, а Гарбинье Мугуруса обскакала неразлучных Наоми Осаку и Серену Уильямс, которые неоднократно встречались на решающих стадиях «ТБШ».

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