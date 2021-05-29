Опубликовано 29/05/2021 в 17:18 GMT | Обновлено 29/05/2021 в 17:29 GMT

В первый день Открытого чемпионата Франции на корт выйдут игроки нижней половины женской и мужской сеток. От России на турнире стартуют Карен Хачанов и Роман Сафиуллин у мужчин, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.

Корт Филиппа Шатрие

Патрисия Тиг (Румыния) – Наоми Осака (Япония, 2) – начало в 12:00 (мск)

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Пабло Андухар (Испания) – Доминик Тим (Австрия, 4)

Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Светлана Кузнецова (Россия)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Жереми Шарди (Франция)

Корт Сюзанн Ленглен

Арина Соболенко Фото: Getty Images

Фабио Фоньини (Италия, 27) – Грегур Баррер (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Грет Миннен (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 11)

Ана Конюх (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Александр Зверев (Германия, 6) – Оскар Отте (Германия)

Корт Симон Матьё

Клара Бурель (Франция) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 12:00 (мск)

Мартон Фучович (Венгрия) – Жиль Симон (Франция)

Корентен Муте (Франция) – Ласло Дьере (Сербия)

Осеан Додан (Франция) – Мэдисон Киз (США, 23)

Корт №14

Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 26) – начало в 12:00 (мск)

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Эльза Жакмо (Франция)

Кэй Нисикори (Япония) – Алессандро Джаннези (Италия)

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хуберт Хуркач (Польша)

Корт №7

Григор Димитров Фото: Getty Images

Катерина Козлова (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 12:00 (мск)

Марио Вилелья (Испания) – Роберто Баутиста (Испания)

Григор Димитров (Болгария, 16) – Маркос Джирон (США)

Диана Парри (Франция) – Александра Саснович (Беларусь)

Корт №6

Паула Бадоса (Испани) – Лорен Дэвис (США) – начало в 12:00 (мск)

Миомир Кечманович (Сербия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 25)

Нао Хибино (Япония) – Нина Стоянович (Сербия)

Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Михаил Кукушкин (Казахстан)

Корт №8

Элизабетта Коччиаретто (Италия) – Ана Богдан (Румыния) – начало в 12:00 (мск)

Янник Ханфманн (Германия) – Генри Лааксонен (Швейцария)

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маккензи Макдональд (США)

Лейла Фернандес (Канада) – Анастасия Потапова (Россия)

Корт №9

Карен Хачанов Фото: Getty Images

Егор Герасимов (Беларусь) – Энцо Коко (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Карен Хачанов (Россия, 23) – Иржи Веселы (Чехия)

Елена Веснина (Россия) – Ольга Говорцова (Беларусь)

Аманда Анисимова (США) – Вероника Кудерметова (Россия)

Корт №12

Даниэль Коллинс (США) – Сию Ван (Китай) – начало в 12:00 (мск)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Кристина Макхэйл (США)

Хуан Лондеро (Аргентина) – Кристиан Гарин (Чили, 22)

Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Табернер (Испания)

Корт №13

Норберт Гомбос (Словения) – Пабло Каррено (Испания, 12) – начало в 12:00 (мск)

Гвидо Пелья (Аргентина) – Даниэль Галан (Колумбия)

Клара Таусон (Дания) – Екатерина Горгодзе (Грузия)

Мари Бузкова (Чехия) – Катерина Синякова (Чехия)

Действующие победители турнира – Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.

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