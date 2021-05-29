В первый день Открытого чемпионата Франции на корт выйдут игроки нижней половины женской и мужской сеток. От России на турнире стартуют Карен Хачанов и Роман Сафиуллин у мужчин, Светлана Кузнецова, Анастасия Потапова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова и Вероника Кудерметова.
Корт Филиппа Шатрие
Патрисия Тиг (Румыния) – Наоми Осака (Япония, 2) – начало в 12:00 (мск)
Australian Open
Australian Open-2022 могут перенести в Дубай или Доху
Пабло Андухар (Испания) – Доминик Тим (Австрия, 4)
Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Светлана Кузнецова (Россия)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Жереми Шарди (Франция)
Корт Сюзанн Ленглен
Арина Соболенко
Фото: Getty Images
Фабио Фоньини (Италия, 27) – Грегур Баррер (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Грет Миннен (Бельгия) – Петра Квитова (Чехия, 11)
Ана Конюх (Хорватия) – Арина Соболенко (Беларусь, 3)
Александр Зверев (Германия, 6) – Оскар Отте (Германия)
Корт Симон Матьё
Клара Бурель (Франция) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 12:00 (мск)
Мартон Фучович (Венгрия) – Жиль Симон (Франция)
Корентен Муте (Франция) – Ласло Дьере (Сербия)
Осеан Додан (Франция) – Мэдисон Киз (США, 23)
Корт №14
Ангелина Калинина (Украина) – Анжелик Кербер (Германия, 26) – начало в 12:00 (мск)
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Эльза Жакмо (Франция)
Кэй Нисикори (Япония) – Алессандро Джаннези (Италия)
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Хуберт Хуркач (Польша)
Корт №7
Григор Димитров
Фото: Getty Images
Катерина Козлова (Украина) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 12:00 (мск)
Марио Вилелья (Испания) – Роберто Баутиста (Испания)
Григор Димитров (Болгария, 16) – Маркос Джирон (США)
Диана Парри (Франция) – Александра Саснович (Беларусь)
Корт №6
Паула Бадоса (Испани) – Лорен Дэвис (США) – начало в 12:00 (мск)
Миомир Кечманович (Сербия) – Даниэль Эванс (Великобритания, 25)
Нао Хибино (Япония) – Нина Стоянович (Сербия)
Алехандро Давидович Фокина (Испания) – Михаил Кукушкин (Казахстан)
Корт №8
Элизабетта Коччиаретто (Италия) – Ана Богдан (Румыния) – начало в 12:00 (мск)
Янник Ханфманн (Германия) – Генри Лааксонен (Швейцария)
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маккензи Макдональд (США)
Лейла Фернандес (Канада) – Анастасия Потапова (Россия)
Корт №9
Карен Хачанов
Фото: Getty Images
Егор Герасимов (Беларусь) – Энцо Коко (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Карен Хачанов (Россия, 23) – Иржи Веселы (Чехия)
Елена Веснина (Россия) – Ольга Говорцова (Беларусь)
Аманда Анисимова (США) – Вероника Кудерметова (Россия)
Корт №12
Даниэль Коллинс (США) – Сию Ван (Китай) – начало в 12:00 (мск)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Кристина Макхэйл (США)
Хуан Лондеро (Аргентина) – Кристиан Гарин (Чили, 22)
Роман Сафиуллин (Россия) – Карлос Табернер (Испания)
Корт №13
Норберт Гомбос (Словения) – Пабло Каррено (Испания, 12) – начало в 12:00 (мск)
Гвидо Пелья (Аргентина) – Даниэль Галан (Колумбия)
Клара Таусон (Дания) – Екатерина Горгодзе (Грузия)
Мари Бузкова (Чехия) – Катерина Синякова (Чехия)
- Действующие победители турнира – Рафаэль Надаль и Ига Швёнтек.
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