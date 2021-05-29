Даниил Медведев – Александр Бублик (31 мая)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

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Медведев по-прежнему испытывает большие проблемы на грунте, за последние два сезона он выиграл всего один из четырех матчей на этом покрытии и до сих пор ни разу не побеждал в Париже. В 2020-м Даниил уступил в первом круге Мартону Фучовичу, а теперь попал на опасного Сашу Бублика.

Казахстанец обыграл нескольких неплохих соперников (Шаповалов, Карацев) и дошел до четвертьфинала в Риме. Саша неплохо подает и дает соперникам не так много шансов для брейков, а Медведев не показывает выдающихся результатов на приеме. Матч вполне может затянуться и вобрать в себя несколько тай-брейков.

Денис Истомин – Роджер Федерер (31 мая)

Хотя Роджер провел в этом году три матча и с трудом выиграл всего один (обыграл в Дохе Эванса), в матче первого круга «РГ» он будет абсолютным фаворитом. Денис Истомин не играл на «Шлемах» с Уимблдона-2019, а в основу Парижа пробился через квалификацию, причем только в одном из трех матчей отбора считался фаворитом.

Теннисист из Узбекистана свою самую крупную победу одержал в 2017-м в Австралии, где выбил Новака Джоковича. С тех пор он заметно сдал, выиграл всего два титула на «Челленджерах» и сильно опустился в рейтинге (сейчас 203-й). Чтобы взять у Федерера хотя бы сет, ему понадобится не только его лучший теннис, но и помощь свыше.

Екатерина Александрова – Винус Уильямс (31 мая)

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Теннисистке из России откровенно повезло со жребием. 40-летняя Винус близка к завершению карьеры и сейчас испытывает наибольшие трудности за весь период в теннисе – она никогда не проигрывала пять матчей подряд. Поражение от Александровой может быть и будет шестым.

Старшая Уильямс слаба: тяжело двигается по корту, ее ударам не хватает былой мощи, а ошибки градом засыпают корт. Российская спортсменка должна не просто побеждать, а делать это очень уверенно, примерно как Сара Эррани на Australian Open в этом году – 6:1, 6:0.

Аманда Анисимова – Вероника Кудерметова (30 мая)

В отличие от Александровой, Кудерметова наоборот отхватила одну из самых сложных противниц, которая только могла ей достаться. Из-за места в посеве (Вероника 29-я) она должна была получить кого-то из-за пределов топ-70, а в итоге встретится с 41-м номером рейтинга и полуфиналисткой «РГ»-2019.

Анисимова не слишком стабильно и много играла на грунте в этом сезоне, но все равно очень опасна. Учитывая, какие проблемы испытывает Кудерметова против соперниц с отличным приемом подачи, победа американки более чем вероятна.

Каспер Рууд – Бенуа Пэр (31 мая)

Бенуа Пэр Фото: Getty Images

Ставить на француза в большинстве случаев – гиблое дело. Бенуа был нестабилен и до пандемии, нередко выдавая концерты. Сейчас он вовсе превратился в игрока настроения, который чаще отдает матчи без борьбы, чем оказывает характер.

На родных кортах Пэр должен сыграть ответственнее, но мгновенно раздолбаем быть не перестанет. А против Рууда, который входит в топ-5 игроков на грунте в этом сезоне, нужно показать свой максимум. Без него Бенуа не выиграть и десяти геймов.

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