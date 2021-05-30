Японская теннисистка Наоми Осака оштрафована на 15 тысяч долларов за отказ давать пресс-конференцию после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Также все четыре турнира «Большого шлема» выпустили совместное заявление о поступке второй ракетки мира. Текст сообщения гласит, что руководство «РГ» пыталось наладить диалог с Осакой, но попытка выяснить суть ее претензий оказалась безуспешной.

Турниры заявили, что общение с журналистами – обязанность игроков, а в случае повторного нарушения может дойти до дисквалификации. Не исключено и расследование, результатом которого станут крупные штрафы и дисквалификация с других «ТБШ», сообщается на официальном сайте

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Ранее Осака объявила, что не собирается проводить пресс-конференции во время «Ролан Гаррос». Так девушка решила обратить внимание на психическое здоровье спортсменов – Осака считает, что общение с медиа его подрывает.

Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Наоми по два раза выиграла оба хардовых «Шлема», а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда.

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