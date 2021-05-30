Двукратный финалист Открытого чемпионата Франции Доминик Тим из Австрии проиграл испанцу Пабло Андухару в первом круге «Ролан Гаррос»-2021. Матч завершился в пяти сетах – 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6. Четвертая ракетка мира упустил преимущество в два сета.

Встреча продолжалась 4 часа и 29 минут, за это время Тим совершил четыре подачи навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 19. Андухар исполнил четыре эйса, совершил восемь ошибок на подаче и реализовал семь брейк-пойнтов из 17.

В следующем матче Андухар встретится с победителем встречи Раду Албот – Федерико Делбонис.

Тим ранее вылетел в первом круге турнира в Лионе.

После победы на US Open-2020 Доминик уже третий «Шлем» не может дойти до полуфинала.

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