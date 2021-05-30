После жеребьевки «Ролан Гаррос» стало очевидно, что в мужском разряде снова будет необычный состав финалистов. В нижней половине сетки собрались злые и голодные представители нового поколения – Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и привычно примыкающий к ним Доминик Тим. Австриец считался четвертым фаворитом турнира после Надаля, Джоковича и Циципаса. И потенциально должен был сыграть минимум в полуфинале.

Но судьба оказалась жестока. В первом круге соперником Доминика стал испанец Пабло Андухар – 35-летний теннисист, никогда особо не выделявшийся из общей массы. Его лучшим достижением на «Шлемах» был четвертый круг в США, а в рейтинге – 32-я позиция, куда он добрался еще до перерыва в карьере, связанного с травмой.

Пабло Андухар в 2014 году Фото: Getty Images

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С 2011-го по 2014-й Пабло был стабильным игроком топ-50, а в 2015-м почти дошел до тридцатки лучших (как раз стал 32-м). Его мощная и стабильная игра на грунте позволяла подняться еще выше, но в планы вмешалась травма правого локтя. Испанцу потребовалась операция, вторая, а затем еще одна – с лета 2015-го (когда впервые почувствовал боль) по апрель 2017-го он прервал карьеру и мог никогда больше не выйти на корт. Но сила духа и желание играть помогли Андухару вернуться.

«Я начал рассматривать теннис как часть своей жизни, но не всей жизни, и это очень важно, – раскрыл секрет возвращения Пабло. – В противном случае можно впасть в депрессию, потому что 2,5 года вы не можете делать то, что хотите и чем занимались с детства. Когда я страдал, жена говорила: «Не волнуйся, ты вернешься», и это мне очень помогло. Я не хотел заканчивать карьеру с тем чувством, которое у меня было тогда, а оно было ужасно».

После камбэка Андухар выиграл семь титулов, один из которых в рамках ATP – в 2018-м испанец стал сильнейшим в Марракеше. А в мае 2021-го он заработал даже не минуту, а несколько дней славы. За две недели одержал крупнейшие победы в карьере. Сначала в Женеве Пабло проверил на прочность вернувшегося на грунт Федерера – и победил. Испанец не сдавался, хотя уступал с брейком в третьем сете. Теперь он стал одним из немногих, кто имеет положительный баланс против Роджера (привет от Евгения Донского).

Пабло Андухар после победы над Роджером Федерером Фото: Getty Images

«Это один из моментов, которыми я сегодня могу гордиться больше всего. Я продолжал верить и старался идти от розыгрыша к розыгрышу, потому что в других матчах против кого-то настолько сильного, как Роджер или Рафа, я иногда так нервничал, что не мог бороться», – радовался после встречи Пабло. Теперь он стал автором еще одной сенсации: проиграв два первых сета Тиму, Андухар впервые за 23 матча на «Шлемах» выпутался из настолько патового положения и вопреки прогнозам влетел во второй круг.

Двумя успешными матчами Пабло забрал воспоминания об одном из самых стыдных эпизодов своей карьеры – именно в матче с ним на «Ролан Гаррос»-2011 Рафаэль Надаль совершил наиболее эффектный и неподдающийся описанию камбэк в жизни. Тогда Король выиграл партию со счета 1:5 и 0-40.

После победы над Тимом Андухар точно не станет в один момент фаворитом турнира или даже нижней половины сетки, но получит свою долю любви и интереса от болельщиков. Ведь испанец умеет покорять не только своей игрой – после матча он душевно рассказал о победе на французском и впечатлил окружающих еще больше.

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