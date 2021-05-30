Во второй день «Ролан Гаррос» состоится парижский камбэк Роджера Федерера, Ига Швёнтек впервые в карьере приступит к защите титула, п Даниил Медведев попытается прервать серию неудач, но противостоит ему Александр Бублик.

Корт Филиппа Шатрие

Кая Юван (Словения) – Ига Швёнтек (Польша, 8) – начало в 13:00 (мск)

Roland-Garros Roland-Garros : Men - Day 1 : Andujar - Thiem 36 МИНУТ НАЗАД

Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Денис Истомин (Узбекистан) – Роджер Федерер (Швейцария, 8) – не раньше 16:00 (мск)

Серена Уильямс (США, 7) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – не раньше 21:00 (мск)

Корт Сюзанн Ленглен

Янник Синнер (Италия, 18) – Пьер-Юж Эрбер (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Лаура Зигемунд (Германия) – Каролин Гарсия (Франция)

София Кенин (США, 4) – Алена Остапенко (Латвия)

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Йосихито Нисиока (Япония)

Корт Сюзанн Ленглен Фото: Getty Images

Корт Симон Матьё

Ализе Корне (Франция) – Армони Тан (Франция) – начало в 12:00 (мск)

Кспер Рууд (Норвегия, 15) – Бенуа Пэр (Франция)

Марин Чилич (Хорватия) – Артур Риндеркнех (Франция)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – Марта Костюк (Украина)

Корт 14

Сэм Куэрри (США) – Джон Изнер (США) – начало в 12:00 (мск)

Бьянка Андрееску (Канада, 6) – Тамара Зиданшек (Словения)

Надя Подороска (Аргентина) – Белинда Бенчич (Швейцария, 10)

Лоренцо Музетти (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 13) – не раньше 17:00 (мск)

Корт 7

Стив Джонсон (США) – Френсис Тиафо (США) – начало в 12:00 (мск)

Сторм Сандерс (Австралия) – Элис Мертенс (Бельгия, 14)

Камиль Майхрзак (Польша) – Артур Казо (Франция)

Камила Джорджи (Италия) – Петра Мартич (Хорватия, 22)

Корт 6

Кике Бертенс (Нидерланды, 16) – Полона Херцог (Словения) – начало в 12:00 (мск)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Бьорн Фратанджело (США)

Джоанна Конта (Великобритания, 19) – Сорана Кирстя (Румыния)

Матиас Бург (Франция) – Доминик Кёпфер (Германия)

Корт 4

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало в 12:00 (мск)

Хейли Баптист (США) – Анна Блинкова (Россия)

Себастьян Корда (США) – Педро Мартинес (Испания)

Лара Арруабаррена (Испания) – Варвара Грачева (Россия)

Корт 5

Максимилиан Мартерер (Германия) – Филип Крайинович (Сербия) – начало в 12:00 (мск)

Томми Пол (США) – Кристофер О'Коннелл (Австралия)

Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Мартина Тревисан (Италия)

Тереза Мартинкова (Чехия) – Ивана Йорович (Сербия)

Корт 8

Джанлука Магер (Италия) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 12:00 (мск)

Хауме Мунар (Испания) – Джордан Томпсон (Австралия)

Дарья Касаткина (Россия) – Мисаки Дои (Япония)

Дарья Касаткина Фото: Getty Images

Сайсай Чжэн (Китай) – Сара Соррибес (Испания)

Корт 9

Кая Канепи (Эстония) – Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – начало в 12:00 (мск)

Хизер Уотсон (Великобритания) – Зарина Дияс (Казахстан)

Николоз Басилашвили (Грузия, 29) – Душан Лайович (Сербия)

Тэйлор Фритц (США, 30) – Жоау Соуза (Португалия)

Корт 12

Мэдисон Брингл (Великобритания) – Мария Камила Осорио (Колумбия) – начало в 12:00 (мск)

Раду Албот (Молдавия) – Федерико Дельбонис (Аргентина)

Карлос Алькарас (Испания) – Бернабе Сапата (Испания)

Аранта Рус (Нидерланды) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)

Корт 13

Ребекка Питерсон (Швеция) – Шелби Роджерс (США) – начало в 12:00 (мск)

Райлли Опелка (США, 32) – Андрей Мартин (Словакия)

Ллойд Харрис (ЮАР) – Лоренцо Сонего (Италия, 26)

Лин Чжоу (Китай) – Джессика Пегула (США, 28)

Roland-Garros Roland-Garros : Men - Day 1 : Dimitrov - Giron ЧАС НАЗАД