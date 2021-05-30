Во второй день «Ролан Гаррос» состоится парижский камбэк Роджера Федерера, Ига Швёнтек впервые в карьере приступит к защите титула, п Даниил Медведев попытается прервать серию неудач, но противостоит ему Александр Бублик.
Корт Филиппа Шатрие
Кая Юван (Словения) – Ига Швёнтек (Польша, 8) – начало в 13:00 (мск)
Roland-Garros
Roland-Garros : Men - Day 1 : Andujar - Thiem
Александр Бублик (Казахстан) – Даниил Медведев (Россия, 2)
Денис Истомин (Узбекистан) – Роджер Федерер (Швейцария, 8) – не раньше 16:00 (мск)
Серена Уильямс (США, 7) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния) – не раньше 21:00 (мск)
Корт Сюзанн Ленглен
Янник Синнер (Италия, 18) – Пьер-Юж Эрбер (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Лаура Зигемунд (Германия) – Каролин Гарсия (Франция)
София Кенин (США, 4) – Алена Остапенко (Латвия)
Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Йосихито Нисиока (Япония)
Корт Сюзанн Ленглен
Фото: Getty Images
Корт Симон Матьё
Ализе Корне (Франция) – Армони Тан (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Кспер Рууд (Норвегия, 15) – Бенуа Пэр (Франция)
Марин Чилич (Хорватия) – Артур Риндеркнех (Франция)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 12) – Марта Костюк (Украина)
Корт 14
Сэм Куэрри (США) – Джон Изнер (США) – начало в 12:00 (мск)
Бьянка Андрееску (Канада, 6) – Тамара Зиданшек (Словения)
Надя Подороска (Аргентина) – Белинда Бенчич (Швейцария, 10)
Лоренцо Музетти (Италия) – Давид Гоффен (Бельгия, 13) – не раньше 17:00 (мск)
Корт 7
Стив Джонсон (США) – Френсис Тиафо (США) – начало в 12:00 (мск)
Сторм Сандерс (Австралия) – Элис Мертенс (Бельгия, 14)
Камиль Майхрзак (Польша) – Артур Казо (Франция)
Камила Джорджи (Италия) – Петра Мартич (Хорватия, 22)
Корт 6
Кике Бертенс (Нидерланды, 16) – Полона Херцог (Словения) – начало в 12:00 (мск)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Бьорн Фратанджело (США)
Джоанна Конта (Великобритания, 19) – Сорана Кирстя (Румыния)
Матиас Бург (Франция) – Доминик Кёпфер (Германия)
Корт 4
Франсиско Серундоло (Аргентина) – Тьяго Монтейро (Бразилия) – начало в 12:00 (мск)
Хейли Баптист (США) – Анна Блинкова (Россия)
Себастьян Корда (США) – Педро Мартинес (Испания)
Лара Арруабаррена (Испания) – Варвара Грачева (Россия)
Корт 5
Максимилиан Мартерер (Германия) – Филип Крайинович (Сербия) – начало в 12:00 (мск)
Томми Пол (США) – Кристофер О'Коннелл (Австралия)
Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Мартина Тревисан (Италия)
Тереза Мартинкова (Чехия) – Ивана Йорович (Сербия)
Корт 8
Джанлука Магер (Италия) – Джон Миллман (Австралия) – начало в 12:00 (мск)
Хауме Мунар (Испания) – Джордан Томпсон (Австралия)
Дарья Касаткина (Россия) – Мисаки Дои (Япония)
Дарья Касаткина
Фото: Getty Images
Сайсай Чжэн (Китай) – Сара Соррибес (Испания)
Корт 9
Кая Канепи (Эстония) – Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – начало в 12:00 (мск)
Хизер Уотсон (Великобритания) – Зарина Дияс (Казахстан)
Николоз Басилашвили (Грузия, 29) – Душан Лайович (Сербия)
Тэйлор Фритц (США, 30) – Жоау Соуза (Португалия)
Корт 12
Мэдисон Брингл (Великобритания) – Мария Камила Осорио (Колумбия) – начало в 12:00 (мск)
Раду Албот (Молдавия) – Федерико Дельбонис (Аргентина)
Карлос Алькарас (Испания) – Бернабе Сапата (Испания)
Аранта Рус (Нидерланды) – Михаэла Бузарнеску (Румыния)
Корт 13
Ребекка Питерсон (Швеция) – Шелби Роджерс (США) – начало в 12:00 (мск)
Райлли Опелка (США, 32) – Андрей Мартин (Словакия)
Ллойд Харрис (ЮАР) – Лоренцо Сонего (Италия, 26)
Лин Чжоу (Китай) – Джессика Пегула (США, 28)
Roland-Garros
Roland-Garros : Men - Day 1 : Dimitrov - Giron
Roland-Garros
Обыграть Тима и Федерера за 12 дней. Андухар – 1-я сенсация «РГ»