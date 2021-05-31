Первая ракетка России Даниил Медведев наконец выиграл матч на «Ролан Гаррос». В первом круге турнира-2021 он одолел Александра Бублика из Казахстана – 6:3, 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 56 минут.

Даниил начал матч с потери подачи и счета 0:2, но в дальнейшем контролировал ход встречи. Еще один провал случился при счете 3:4 в третьей партии, но Медведев не позволил Бублику подать на сет и довел матч до победы.

Победа над Бубликом стала для Медведева первой в Париже. Даниил выступал в основной сетке турнира с 2017 года и потерпел четыре поражения.

Всего это вторая победа Медведева на грунте в этом сезоне. В Мадриде он обыграл Алехандро Давидович Фокина.

Во втором круге соперником Даниила станет победитель матча между Томми Полом и Кристофером О'Коннеллом.

Теннис Медведев: «Был бы горд, если бы мне поставили памятник в России» 28/05/2021 В 14:07