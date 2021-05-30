Российский теннисист Андрей Рублев стал официальным лицом модного бренда Bvlgari. Об этом спортсмен сообщил в твиттере.
«Спустя год и много счастливых моментов с легендарными алюминиевыми часами на запястье я так рад присоединиться к семье Bvlgari как амбассадор. Теперь это официально», – написал Рублев.
Roland-Garros
«Оба создали шедевры». NYT – о Рублеве и тезке-иконописце
- Ранее стало известно, что Рублев подписал контракт с брендом ракеток Head.
- Рублев начнет «Ролан Гаррос» матчем с Ян-Леннардом Штруффом 1 июня.
ATP Рим
Рублев проиграл в четвертьфинале «Мастерса»
ATP Рим
Новак вынес Циципаса и сыграет с Сонего в 1/2 «Мастерса»