Российский теннисист Андрей Рублев стал официальным лицом модного бренда Bvlgari. Об этом спортсмен сообщил в твиттере.
«Спустя год и много счастливых моментов с легендарными алюминиевыми часами на запястье я так рад присоединиться к семье Bvlgari как амбассадор. Теперь это официально», – написал Рублев.
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