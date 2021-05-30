Российский теннисист Андрей Рублев стал официальным лицом модного бренда Bvlgari. Об этом спортсмен сообщил в твиттере.

«Спустя год и много счастливых моментов с легендарными алюминиевыми часами на запястье я так рад присоединиться к семье Bvlgari как амбассадор. Теперь это официально», – написал Рублев.

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