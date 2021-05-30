Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла белоруске Виктории Азаренко в первом круге «Ролан Гаррос»-2021. Матч завершился в трех сетах – 4:6, 6:2, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа и 2 минуты, за это время Кузнецова не совершила ни одной подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. Азаренко также не выполнила ни одного эйса, совершила девять ошибок на подаче и реализовала семь брейк-пойнтов из 16.

В следующем матче Азаренкот встретится с датчанкой Кларой Таусон, которая одолела Екатерину Горгодзе из Грузии.

Кузнецова вылетела в первом круге четвертый год подряд – В 2020-м теннисситка из России проиграла соотечественнице Анастасии Павлюченковой, в 2019-м – Кристине Кучовой из Словакии, а в 2018-м – испанке Гарбинье Мугурусе.

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