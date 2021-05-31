18-летний Рафаэль Надаль начал сезон-2005 51-й ракеткой мира, хотя мало кто сомневался, что длинноволосый подросток способен на большее. В марте испанец взял два сета против Роджера Федерера в финале «Мастерса» в Майами. Звездный швейцарец переломил ход матча и выиграл в пяти партиях, но обидное поражение не уничтожило Надаля.

Наоборот, к началу грунтового отрезка он вышел на пик формы: взял турниры в Монте-Карло, Барселоне и Риме, вынес двух последних победителей «Ролан Гаррос» Гастона Гаудио и Хуана Карлоса Ферреро. В финале Открытого чемпионата Италии он выдержал пятичасовой марафон и забодал Гильермо Корию в пяти сетах. Благодаря подобным выступлениям Надаль затмил многих намного более опытных теннисистов.

Рафаэль Надаль – победитель «Мастерса» в Италии Фото: Getty Images

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Выдающий перфоманс позволил Рафе скакнуть на пятое место в рейтинге, однако больше всего болельщики ждали его дебюта на парижском мэйджоре. В 2003-м и 2004-м Надаль пропустил «Ролан Гаррос» из-за повреждений локтя и лодыжки. Считать, что в 2005-м он приехал в столицу Франции ноунеймом было бы большой ошибкой. К маю его уже считали главным грунтовым талантом со времен Бьорна Борга.

Оправдать такой ажиотаж непросто, особенно в 18, однако Рафа не обращал внимания на популярность и полностью концентрировался на корте. В первый день турнира в интервью для французского телевидения ведущий спросил Надаля, не чувствует ли тот усталости после насыщенного сезона. Тот удивленно приподнял бровь и переспросил: «Устал? Ну, не знаю». Уже тогда Рафа был настолько одержим теннисом, что одна мысль об отдыхе казалась абсурдной.

В первом раунде соперником Надаля стал 29-летний немец Ларс Бургсмюллер, который ни разу не поднимался выше 65 места. «Я слегка расстроился из-за жеребьевки, потому что знал, как сложно будет играть против Рафы, – вспоминал он. – Все говорили о нем, он был на ходу. Все понимали, насколько сильно он может играть». В подобных ситуациях молодые таланты часто не выдерживают давления, но испанец сходу показал, что никакие внешние факторы не способны поколебать его настрой: не проиграл ни одного гейма на своей подаче и оформил проход в следующую стадию в трех сетах (6:1, 7:6 (4), 6:1).

Любой другой теннисист был бы счастлив такому дебюту, но Надаль снова показал исключительность и раскритиковал свое выступление в интервью: «Как я могу радоваться? В моей игре слишком много неточности и нерешительности. После такого матча меня никак нельзя считать одним из фаворитов турнира». С тех пор перфекционизм стал главной чертой Рафы – его никогда не удовлетворяют даже разгромные победы. Недовольство мотивирует двигаться дальше и брать новые титулы.

Так же произошло и в тот раз – после самоуничижительного монолога Надаль разобрался с Ксавье Малиссом, Ришаром Гаске, Себастьяном Грожаном и Давидом Феррером. На протяжении пяти матчей Рафа проиграл всего один сет и ни разу не уступал в счете. Его атлетизм, мощь и энергия завораживали и восхищали зрителей и экспертов. Ни один противник не придумал, как противостоять крученым Надаля, агрессивным форхэндам и мощным подачам. В затяжных розыгрышах казалось, что испанец готов часами носиться по задней линии без малейших признаков усталости или одышки.

«Он напоминал ураган, – рассказала французская журналистка Кароль Бушар. – Он выглядел совсем по-другому и действовал совсем на другом уровне, нежели Роджер и остальные. Он напоминал рок-звезду. Мы звали его матадором. Несмотря на молодой возраст, он уничтожал всех, и это казалось нормальным».

Роджер Федерер и Рафаэль Надаль на «Ролан Гаррос»-2005 Фото: Getty Images

Настоящее испытание ждало Надаля в полуфинале, где ему предстояло сыграть против Федерера. Швейцарец к тому моменту уже побеждал на «Шлемах» в Австралии, Англии и Штатах. Даже для вундеркинда вроде Рафы подобный тест казался слишком суровым, но испанец в очередной раз превзошел ожидания: растерзал казавшегося непобедимым грозного противника в четырех сетах (6:3, 4:6, 6:4, 6:3). Федереру оказалось нечего противопоставить интенсивности и драйву Надаля. В потенциал тинейджера поверили даже немногочисленные скептики.

«Когда появляется очередной талант, о нем сначала перешептываются, а потом внезапно он становится главной темой повсюду, – вспоминал комментатор Лейф Ширас. – Это был один из тех удивительных моментов, когда сбылись все ожидания – против самого Федерера! Тогда все поняли, насколько мощный боец этот парень».

До величия оставался один шаг – в решающем матче Надалю противостоял аргентинец Мариано Пуэрта, который в полуфинале прошел Николая Давыденко. На этот раз никто не сомневался, что фаворит именно испанец. Его соперник шел в шестом десятке рейтинга, к 27 годам выиграл всего три титула и ничем не выделялся на «Шлемах». Для Надаля подобное распределение ролей обернулось новым испытанием. Раньше никто не рассчитывал, что он выбьет самого Федерера, теперь от него ждали только победы.

Испанец, которому по ходу турнира исполнилось 19, выдержал очередной тест. Пуэрта взял первый сет на тай-брейке, но даже непривычное положение отыгрывающегося не смутило Надаля. Он забрал три следующие партии и дебютировал на «Ролан Гаррос» с титула. Зрители, включая испанского короля Хуана Карлоса I, стоя аплодировали триумфу Рафы на корте Филиппа Шатрие. Тинейджер принял трофей из рук великого Зинедина Зидана и наконец позволил себе расслабиться – впервые за несколько месяцев.

«Все произошло очень быстро, – вспомнил Надаль. – Я был 50-й ракеткой мира, а уже через несколько недель бился за победу на «Ролан Гаррос». Психологически я оказался готов к подобному развитию событий и отреагировал очень спокойно. Я принял это как норму. Это оказалось одним из ключевых факторов, которые позволили мне продолжать работать на том же уровне, сохранить страсть и мотивацию».

Рафаэль Надаль, Зинедин Зидан и Мариано Пуэрта после финала «Ролан Гаррос»-2005 Фото: Getty Images

В первое время после титула Рафа был уверен, что добился самого значительного достижения в карьере и теперь может расслабиться. Однако желание повторить успех 2005-го вдохновляло его снова и снова – за четыре следующих года он не проиграл на парижском грунте ни одного матча. Соперника Надаля по финалу Мариано Пуэрту через четыре месяца после встречи с испанцем на «Ролан Гаррос» дисквалифицировали за допинг. Первоначальный срок бана составил восемь лет – позже его сократили до двух, но аргентинец все равно и близко не приблизился к повторению лучшего результата.

Карьеры Пуэрты и Надаля развивались в диаметрально противоположных направлениях: пока один безуспешно пытался восстановить репутацию на «Челленджерах», второй превратился в грунтового короля и с каждым следующим титулом становился все мощнее. Рафа наверняка в любом случае добился бы грандиозных успехов, но именно тот «Ролан Гаррос» превратил его в несокрушимого чемпиона. Испанец научился не реагировать на спровоцированный стремительным прогрессом медийный хаос, не испугался самого Федерера, не растерялся и не бросил бороться, когда уступал в финале.

13 побед на Открытом чемпионате Франции доказывают не только техническое и физическое превосходство, но и особый настрой, который Надаль сохраняет с весны 2005-го. Сила воли и неукротимый менталитет стали такими же узнаваемыми приметами Надаля, как майка без рукавов и повязанная поверх шевелюры бандана. Тренировавший тогда Рафу дядя Тони уже давно сосредоточился на работе в испанской академии племянника, но его принципы до сих пор актуальны. Даже в 2005-м, когда Грунтовый король еще только начинал взрослую карьеру, коуч внушил ему, что рассчитывать нужно лишь на один результат – на победу.

«Мы хотели выиграть, – рассказал Тони про первое появление Рафы на «Ролан Гаррос». – Если бы в том году перед началом турнира меня спросили, хочу ли я, чтобы он дошел до финала, я бы ответил: «Нет». Я хотел, чтобы он выиграл, и верил, что ему это по силам. В тот момент он уже был лучшим на грунте». С тех пор Надаль не потерял ни мотивации, ни уверенности. В 2021-м 34-летний испанец настроен на 14-й титул в Париже точно так же, как и на первый 16 лет назад.

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