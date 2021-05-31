Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал сенсационный вылет в первом круге «Ролан Гаррос» от испанца Пабло Андухара.
«У меня не было никаких проблем с мотивацией, но не было и игры. Ударам не хватало мощи и точности. Я недостаточно хорошо двигался, вся игра на несколько процентов хуже, чем обычно. Этого недостаточно для победы. И это очень тяжелая ситуация.
Потрясающе, что в прошлом году я добился такой большой цели и выиграл «Шлем». Но с тех пор что-то изменилось. Несмотря на поражение – и очень болезненное – надеюсь, что смогу вернуться сильнее, чем был раньше. Но пока не знаю, когда наступит этот момент», – цитирует 27-летнего Тима Tennis Majors.
Roland-Garros
Roland-Garros : Men - Day 1 : Andujar - Thiem
Драматичный и сенсационный вылет Тима, который вел 2-0
- Андухар выиграл у Тима со счетом 4:6, 5:7, 6:3, 6:4, 6:4.
- Тим – четвертая ракетка мира, его 35-летний соперник идет 68-м.
Roland-Garros
Обыграть Тима и Федерера за 12 дней. Андухар – 1-я сенсация «РГ»
Roland-Garros
Тим вылетел в первом круге, хотя вел 2-0 по сетам