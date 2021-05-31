Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал уверенную победу в первом круге «Ролан Гаррос» над чехом Иржи Веселы, а также порассуждал, почему выступает в Париже лучше, чем на остальных турнирах «Большого шлема».

– Визуально твоя победа выглядела легкой и непринужденной. Насколько было легко?

– Честно говоря, в первых кругах всегда непростые матчи. Хочется войти в турнир, победить, но, как по счету, так и по игре было очень уверенно, с преимуществом. Все по делу, очень рад, что смог показать такую игру на старте. Это дает мне больше уверенности, особенно с учетом последних матчей. Посмотрим, что будет дальше, но сегодня рад тому, как играл и как себя ощущал на корте.

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– «Ролан Гаррос» среди туниров «Большого шлема» – твой самый успешный: ты играл здесь в четвертьфинале, в четвертных кругах. С чем связано то, что в Париже ты играешь успешнее, чем в Нью-Йорке, Мельбурне или на Уимблдоне? Корты, атмосфера? В чем секрет?

– Тяжело сказать. Во-первых, разные покрытия. Здесь мы играем на грунте, другие [мэйджоры] – на траве и на харде. Но всегда по-разному турниры складывались, разные сетки, по-разному играл. Какие-то турниры не так хорошо, как здесь. Если брать в целом, то это вообще один из моих любимых турниров в туре, не считая московского «Кубка Кремля». Здесь и атмосфера, и публика – в том году мы играли вообще без зрителей, 1000 на всех кортах – и атмосферы вообще не было. В этом году чувствуется по-другому, как обычный «Ролан Гаррос». Все люди во Франции ждали этого турнира, все пришли, поэтому мне здесь очень комфортно играть, очень нравится. В предыдущие годы я играл хорошо – это тоже придает дополнительную мотивацию и уверенность.

– В начале матча ты выглядел положительно заряженным. Потому что у тебя начала сразу хорошо получаться игра или это доматчевый настрой?

– Все вместе. Все зависит от того, как ты выходишь до матча – уверенно или нет, загруженно или волнуясь, думая о матче или нет. Я хорошо размялся, хорошо проснулся – с хорошей энергией и настроением. Знал чего ждать, был готов к трудностям, если они возникнут. Опять же, есть психологическая устойчивость, когда ты знаешь, что готов ко всему, что повернется, и будешь стараться решить эти проблемы и бороться до конца. Чувствовал себя физически готовым, все складывалось хорошо, а результат всегда отражает твое состояние, – рассказал Хачанов в интервью Eurosport.ru.

Карен выиграл со счетом 6:1, 6:2, 6:3 за 1 час 35 минут.

Во втором круге теннисист сыграет с японцем Кэем Нисикори.

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