Российская теннисистка Елена Веснина выиграла в первом круге «Ролан Гаррос» у Ольги Говорцовой из Беларуси, одержав первую победу за три года после возвращения. Она прокомментировала итог матча и поделилась ожиданиями от парного турнира, на который заявлена с Вероникой Кудерметовой.

О победе над Говорцовой

– Эмоции очень разные, была очень рада выйти на корт спустя три года. Очень люблю «Ролан Гаррос», люблю Париж – это мой любимый турнир «Большого шлема» и один из самых любимых турниров. Я безумно нервничала перед матчем, хотя понимала, что не надо на себя оказывать никакого давления. Я не играла три года, и нужно время, чтобы набрать форму. Но сегодня я провела очень хороший матч, играла здорово и агрессивно, шла подача. Я даже была удивлена тому, как провела этот матч. А первыми поздравили меня папа и мама.

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О трудностях с вылетом в Париж

– Мы уже ехали в аэропорт Шереметьево, нам оставалось минут десять – мы еще пошутили: «Как здорово, мы наконец добрались», потому что были сильные пробки. И прихдит смс от Air France, где написано что наш рейс перенесен на завтра. И никаких объяснений нет. Я сначала подумала, может, это какая-то ошибка, и начала звонить в компанию, но никто трубку не берет, объяснений не дает. Почувствовала, что что-то происходит, а четверг был последний день, когда можно прилететь для участия в турнире. Никого не волновало, что отменяют рейсы. И через Стамбул нельзя лететь – это красная зона. Соответственно, сдаем билеты Air France и покупаем «Аэрофлот» на десять утра.

У меня были потеряны два дня, в среду и четверг я не тренировалась. В четверг сдала ПЦР-тест, изолировалась в гостиничном номере, сидела там весь день и всю ночь. Только на следующий день меня выпустили, чтобы потренироваться. Для подготовки к турниру «Большого шлема» немного нервозно было, хотелось лучше подготовиться. Была рада, что в первом круге мне не достался никто из топовых теннисисток, элемент везения на турнирах «Большого шлема» должен быть – могу сказать со своим многолетним опытом, что это важно. Хорошо, что смогла победить и сыграть, как хотела. Очень рада выйти во второй круг.

О парном разряде с Кудерметовой

– С Вероникой мы уже договаривались на некоторые турниры до – должны были сыграть еще в Риме, но немного не складывалось, потому что я уже была заявлена в паре с Верой Звонаревой и не могла поменять в последний момент. Но для того, чтобы сыграть вместе на Олимпиаде, нам нужно сыграть какие-то турниры, это наша потенциальная пара на Олимпийские игры. Конечно, нам с Вероникой важно попробовать свои силы и сыграть. Надеюсь, у нас получится хорошо – я смотрела матчи Вероники, играла с ней в Мадриде не так давно. Она очень хорошо сейчас играет, уверенно, у нее много побед хороших. Думаю, ей это поможет в одиночке, а в паре, если что, я подскажу, поддержу, направлю – опыт у меня большой. Поэтому с нетерпением жду нашего матча.

Соскучилась я и по одиночному, и по парному разряду. Не понимала этого до тех пор, пока не начала играть. Когда тренировалась, не могу сказать, что очень сильно скучала: мне было комфортно, я находила свою форму, приходила в нее. А когда вышла на корт и стала играть соревнования, поняла, что скучала по матчам. Но не могу разделить одиночные и парные турниры, каждый выход на корт – какой-то праздник и удовольствие. Никакого давления на себя не оказываю, хотя и максималистка по складу характера. Хочется прибавлять и играть с каждым днем лучше и лучше.

Весенина выиграла у Говорцовой со счетом 6:1, 6:0 и встретится во втором круге с Петрой Квитовой.

В первом матче парного разряда Веснина и Кудерметова сыграют против Анна-Лены Фридсам (Германия) и Яфань Ван (Китай).

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