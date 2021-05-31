Белорусская теннисистка Арина Соболенко в интервью Eurosport.ru заявила, что готова выигрывать крупные турниры, а также рассказала, как изменилась атмосфера в ее команде после ухода российского тренера Дмитрия Турсунова.

– Самое важное – быть готовой головой выигрывать крупные турниры. Я чувствую, что готова, поэтому сделаю все, чтобы не подвести своих болельщиков, порадовать их хорошим теннисом и хорошим результатом.

– Возможно, во втором круге вам придется сыграть против Александры Саснович. С кем проще играть: с соотечественницей или с представительницей другой страны?

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– Раньше во время белорусских встреч я волновалась, но сейчас могу сказать, что нет какой-то разницы. Жду следующего матча и постараюсь быть готовой на все сто.

– Вы стали любимы российскими болельщиками, потому что работали с Дмитрием Турсуновым. Сейчас вы с другим тренером. Как поменялась атмосфера в команде?

– Стало все позитивнее, меньше негатива лишнего. Чувствуется команда, потому что все работают вместе, нет обид и лишних эмоций. Я чувствую атмосферу настоящей команды, чувствую себя спокойнее и, может быть, увереннее.

В первом круге «Ролан Гаррос» Соболенко выиграла у Аны Конюх из Хорватии со счетом 6:4, 6:3.

Арина – четвертая ракетка мира, стала третьей сеяной на турнире после снятия Симоны Халеп.

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