Корт Филиппа Шатрие
Осиан Бабель (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 13:00 (мск)
Эшли Барти (Австралия, 1) – Бернарда Пера (США)
Ролан Гаррос
Trevisan - Van Uytvanck - Ролан Гаррос
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Алексей Попырин (Австралия)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Теннис Сандгрен (США)
Корт Сюзанн Ленглен
Еншу Лян (Тайвань) – Феона Ферро (Франция) – начало в 12:00 (мск)
Альберт Рамос (Испания) – Гаэль Монфис (Франция, 14)
Уго Гастон (Франция) – Ришар Гаске (Франция)
Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Донна Векич (Хорватия)
Корт Симон Матьё
Ричардас Беранкис (Литва) – Юго Умбер (Франция, 29) – начало в 12:00 (мск)
Анна-Каролина Шмидлова (Словакия) – Кристина Младенович (Франция)
Маттео Берреттини (Италия) – Таро Даниэль (Япония)
Карла Суарес (Испания) – Слоан Стивенс (США)
Корт №14
Мария Саккари (Греция, 17) – Катарина Завацкая (Украина) – начало в 12:00 (мск)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Андрей Рублев (Россия, 7)
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Екатерина Александрова (Россия, 32) – Винус Уильямс (США)
Люка Пуй (Франция) – Пабло Куэвас (Уругвай)
Корт №7
Анастасия Севастова (Латвия) – Дженнифер Брэйди (США, 13) – начало в 12:00 (мск)
Адриан Маннарино (Франция) – Альяж Бедене (Словения)
Диего Шварцман (Аргентина, 10) – Йень-Сунь Лю (Тайвань)
Андреа Петкович (Германия) – Каролина Мухова (Чехия, 18)
Корт №6
Алекс де Минаур (Австралия, 21) – Стефано Травалья (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Факундо Баньис (Аргентина) – Бенджамин Бонци (Франция)
Магда Линетт (Польша) – Хлоэ Паке (Франция)
Кори Гауфф (США, 24) – Александра Крунич (Сербия)
Корт №8
Юлия Путинцева (Казахстан) – Онс Жабер (Тунис, 25) – начало в 12:00 (мск)
Дженсон Бруксби (США) – Аслан Карацев (24)
Цян Ван (Китай) – Сувэй Сьех (Тайвань)
Корт №9
Энн Ли (США) – Маргарита Гаспарян (Россия) – начало в 12:00 (мск)
Барбора Крейчикова (Чехия) – Кристина Плишкова (Чехия)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Фернандо Вердаско (Испания)
Спортивный комплекс «Ролан Гаррос»
Фото: Getty Images
Корт №10
Джасмине Паолини (Италия) – Стефани Фогель (Швейцария) – начало в 12:00 (мск)
Корт 11
Микаэль Имер (Швеция) – Роберто Карбаллес (Испания) – начало в 12:00 (мск)
Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Виктория Голубиц (Швейцария)
Кевин Андерсон (ЮАР) – Сунву Квон (Южная Корея)
Корт №12
Ирина Бара (Румыния) – Астра Шарма (Австралия) – начало в 12:00 (мск)
Сальваторе Карузо (Италия) – Джеймс Дакуорт (Австралия)
Федерико Кория (Аргентина) – Фелисиано Лопес (Испания)
Корт №13
Ясутака Утияма (Япония) – Марко Чеккинато (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Андреас Сеппи (Италия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 20)
Варвара Лепченко (США) – Чжэн Шуай (Китай)
Ролан Гаррос
Федерер играл с Истоминым так, словно грунт – его стихия
Ролан Гаррос
Осака снялась с «Ролан Гаррос» после штрафа за бойкот медиа