Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла в первом круге «Ролан Гаррос» американку Кристину Макхэйл и рассказала в интервью Eurosport о своей готовности к мэйджору, перед которым пропустила два турнира из-за повреждения.

– Мы начали волноваться, когда вы пропустили два турнира подряд. Как себя чувствуете сейчас?

– Очень рада начинать с победы здесь, на «Ролан Гаррос». Да, это [пропуск турниров] тоже было самое неприятное, потому что находилась и нахожусь в хорошей форме. Поле Мадрида еще больше прибавилось сил – после такой хорошей недели очень хотела выступить в Риме. Но когда прилетела туда, на первой тренировке поняла, что потянула немного пресс и не могла вообще подавать. Реально расстроилась, потому что чувствовала себя в форме и готовой играть, как и в Белграде. Туда полетела, потому что хотела играть, но поняла на месте, что не готова на со процентов и не хотела рисковать перед «Ролан Гаррос».

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– Вы попали в число сеяных – насколько это важно?

– Если честно, вообще не принципиально. Сейчас, столько лет находясь в туре, какие-то другие цели для себя ставлю – дальше проходить по сетке, вот как в Мадриде, например. На этом концентрируюсь больше, на результате. Конечно, лучше быть сеяной, потому что не попадешь на Наоми Осаку в первом круге, но это не настолько важный для меня момент.

– Сколько человек разрешили взять в команду и кто сейчас с вами в Париже?

– Со мной с грунтовой серии старший брат Александр, он сам играл и давно со многой ездит. Он тренер. И Дмитрий Крутиков – масажист сборной, я взяла его на грунтовую серию.

Павлюченкова выиграла у Макхэйл со счетом 6:4, 6:0. Во втором круге она встретится с Айлой Томлянович из Австралии.

На турнире в Мадриде Анастасия дошла до полуфинала, где уступила Арине Соболенко.

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