Российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал победу над Карлосом Табернером из Испании в первом круге «Ролан Гаррос» – 7:6(4), 1:6, 6:0, 6:2.

– Наверное, в первом сете мы оба играли хорошо. Во втором у меня немного упала концентрация, я проиграл много гейме, он прибавил. А в третьем, думаю, наоборот: я начал больше попадать и поддерживал ту игру, которая была мне нужна, а он немного подустал. Четвертый сет я продолжил также играть, с той же концентрацией, а соперник уже подсел, у него появилось больше ошибок.

– Вы будете играть с Сашей Звереым. Насколько вы с ним знакомы и играли ли вы по юниорам? Ведь мы знаем, что они хорошие друзья с Андреем Рублевым и вы все в принципе в одном возрасте.

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– Да, мы играли с Сашей здесь, на «Ролан Гарросе», и до это играли. Это было очень давно, правда, это было лет семь назад. Поэтому сейчас посмотрим, как это будет.

Саффиулин во втором раз выступает на турнирах «Большого шлема», его лучший результат – второй круг.

Перед стартом «Ролан Гаррос» Роман шел 182-м в мировом рейтинге.

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