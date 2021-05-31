Опубликовано 31/05/2021 в 14:45 GMT | Обновлено 31/05/2021 в 14:46 GMT

Полька Ига Швёнтек победила Каю Юван из Словении в первом круге «Ролан Гаррос – 6:0, 7:5. Для действующей чемпионки Открытого чемпионата Франции это двойной праздник: 31 мая ей исполнилось 20 лет.

После встречи интервью у Швёнтек брала знаменитая в прошлом французская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли. Разумеется, она не могла не поздравить именинницу и спела ей Happy Birthday.

Бартоли спела Иге Швёнтек Happy Birthday после матча

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Швёнтек и Юван – подруги. В 2018-м они вместе взяли золото юношеских Олимпийских игр.

Во втором круге Ига сыграет со шведкой Ребеккой Питерсон.

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