Полька Ига Швёнтек победила Каю Юван из Словении в первом круге «Ролан Гаррос – 6:0, 7:5. Для действующей чемпионки Открытого чемпионата Франции это двойной праздник: 31 мая ей исполнилось 20 лет.
После встречи интервью у Швёнтек брала знаменитая в прошлом французская теннисистка, чемпионка Уимблдона-2013 Марион Бартоли. Разумеется, она не могла не поздравить именинницу и спела ей Happy Birthday.
Бартоли спела Иге Швёнтек Happy Birthday после матча
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- Швёнтек и Юван – подруги. В 2018-м они вместе взяли золото юношеских Олимпийских игр.
- Во втором круге Ига сыграет со шведкой Ребеккой Питерсон.
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