20-кратный победитель «ТБШ», швейцарец Роджер Федерер с уверенной победы стартовал на «Ролан Гаррос». В первом круге он в трех сетах одолел представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:2, 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Федерер вел в счете с первой и до последней минуты. На его счету 8 эйсов, ни одной двойной ошибки, 48 виннерсов и 20 невынужденных ошибок. Роджер реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов и ни разу не отдал свою подачу (Истомин ни разу не взял больше двух очков на приеме).

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Федерер сыграл в Париже впервые с 2009-го, когда дошел здесь до полуфинала и проиграл Рафаэлю Надалю. Также Роджер выступил на «Шлеме» впервые за 487 дней – перерыв был связан с травмой и восстановлением.

Во втором круге Федерер сыграет с победителем матча между Марином Чиличем и французом Артуром Риндеркнехом.

Роджер всего раз выигрывал «Ролан Гаррос» – в 2009 году.

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