Сегодня Медведев в буквальном и переносном смысле почувствовал почву под ногами. Ненавистный грунт уже не первый сезон портит жизнь первой ракетке России – с 2017-го Париж регулярно выталкивал его из сетки «РГ» в первом круге. В 2018-м он уступил Люке Пуйе, годом позже – Пьеру Эрбергу, а в 2020-м с корта Шатрие его проводил Мартон Фучович. Пятое поражение на мэйджоре и вовсе ставило под сомнение позиции в рейтинге ATP и чемпионской гонке, а также грозило подорвать психологическое равновесие россиянина уже на середине сезона. Но на удивление Дани грунт чуть сменил свою консистенцию: стал приятнее для игрока с плоскими ударами.

«Я счастлив и получаю удовольствие от тенниса впервые за два месяца. Все хорошо. Неважно, проиграю ли я в первом раунде или в финале. Я начал чувствовать корт, и это уже здорово. Не обращаю внимание на покрытие», – заявил Медведев на пресс-конференции. Щемящие сердце слова после скверных «грунт мне вообще не нравится» или «когда я перехожу с харда на грунт, меня все бесит». Это счастье и удовольствие от тенниса сегодня и сквозило в матче 1-го круга парижского «ТБШ». Так что желанный грунтовый камбэк Дани на «РГ» жаждали фанаты, впрочем, как и огненный файт против еще одного гиперэмоционального игрока ATP. 23-летний Бублик выбрал цель для ненависти помасштабнее россиянина – ему в принципе не угодил теннис. Так что уже на исходе первого часа игры он начал кидаться долгожданными фразами: надоело, устал бить, не могу.

Хотя на старте матча увереннее как раз смотрелась 1-я ракетка Казахстана. На контрасте с еще зажатым и нервным Даниилом Бублик на релаксе рискованно пробивал с форхенда и нащупал эйсы, которые вылились в ранний брейк – 2:0. Но тут Медведев почуял грунт, а вместе с ним и игру – вцепился в брейковую подачу, а затем вырвал еще 3 гейма подряд – 4:2. После он играюче дожал казахстанца: заставил ошибаться, минимизировал собственные анфорсы и изрядно выкручивал дропшоты вдоль сетки – 6:3.

Ролан Гаррос Медведев разбил Бублика и впервые выиграл матч в Париже 5 ЧАСОВ НАЗАД

Тут и появилось ощущение, будто Даниил выдохнул – первый сет за четыре года на «РГ» в кармане. Он заиграл легко, стал читать игру соперника, а Александр приуныл, зашептал себе под нос колкости, а в какой-то момент прокричал, что очень устал. Даниил же штамповал геймы и вынуждал Сашу ошибаться – 45 невынужденных против 16 у Медведя по итогу. Уверенность настолько захлестнула Даню, что после 4:0 россиянин чуть ослабил хватку и позволил брейкануть обратно – 6:3, но все также контролируя матч. В третьем сете теннисисты долго держали свои подачи, а Бублик, казалось, пытался провернуть камбэк – до первого брейка добрался именно он. Но при 5:3 Александр наколотил две двойные к ряду (всего сделал 8). Тогда уже Медведев повел с брейком 6:5 и уверенно подал на матч – (6:3, 6:3, 7:5) почти за два часа.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

«Должен сказать, что вчера была моя первая тренировка после приезда в Париж. Я до сих пор под впечатлением. Я не чувствовал, что это грунт. Играл, как на харде, и теперь я связываю с этим определенные ожидания», – сказал Медведев.

В Париж он прилетел не без опасений. Ведь у Медведева чуть ли не самый плоский удар без верхнего вращения в туре – именно зверскими топспинами знаменит Король грунта Рафа Надаль. Благодаря им мяч не уходит по длине и создает неудобную выбивающую дугу с высоким отскоком. Техника же Дани хорошо вписывается в игру на траве и харде – мячи без вращения быстро проскальзывают по покрытию, а значит, оставляют меньше времени соперникам на раздумья. Но на грунте плоские мячи отскакивает выше, а тут еще и глина впитывает в себя часть скорости. Так что на выходе у Даниила получают высокие и медленные удары, что дает фору соперникам в драгоценные секунды. И это касается как розыгрышей на задней, так и подачи – она у него плоская, то есть не такая пушечная.

А молодая психика ребят из «Некстген» слишком подвижна и неустойчива – жди психологических качелей. «Неуверенность у Медведева идет исключительно от самого себя. Он внушил себе, что не может играть на грунте. Я же уверен, что сейчас как раз тот самый момент, когда он может проявить себя на этом покрытии. Даниилу надо просто вработаться и поверить в себя. Я не считаю, что он не может играть на земле. Это вопрос внутренней психологии», – сказал перед матчем Шамиль Тарпищев.

Возможно, президент Федерации тенниса России в чем-то и прав. Ведь у Дани перед лицом живой пример – два песчаных «ТБШ» Шараповой в Париже. Такую же плоскую, прямолинейную с сильными ударами под заднюю игру она показывала в 2012-м и 2014-м. Видимо, корт здесь быстрее, чем в Риме или Мадриде. Что на руку Даниилу. Но остается устаканить психику. И тогда, возможно, получится уйти с 60% проигранных матчей на грунте.

Теннис Медведев: «Был бы горд, если бы мне поставили памятник в России» 28/05/2021 В 14:07