Японская теннисистка Наоми Осака объявила о снятии с «Ролан Гаррос»-2021.

Ранее вторая ракетка мира отказалась приходить на пресс-конференции и общаться с медиа. Ее оштрафовали на 15 тысяч долларов, а турниры «Большо шлема» выступили с заявлением и пригрозили японке дисквалификацией.

«Я и не думала, что окажусь в такой ситуации, когда публиковала свой пост несколько дней назад. Думаю, для турнира, других игроков и моего благополучия сейчас будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе. Я написала организаторам турнира письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, потому что «Шлемы» требуют большого напряжения. Я возьму перерыв, но когда наступит нужный момент, то очень хочу обсудить с Туром способы улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков. Надеюсь, у вас все хорошо и вы себя бережете. Люблю вас, ребята. Увидимся, когда увидимся», – говорится в заявлении Осаки.

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Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Наоми по два раза выиграла оба хардовых «Шлема», а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда.

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