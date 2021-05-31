Первая ракетка России Даниил Медведев наконец выиграл матч на «Ролан Гаррос». В интервью Eurosport после матча он рассказал об эмоциях от исторической победы и порассуждал на тему того, почему раньше на грунте выступать хорошо не получалось.

– Даниил, поздравляем с победой. Если немного перефразировать традиционный вопрос науки «Есть ли жизнь на Марсе» – есть ли жизнь на грунте после сегодняшнего успеха?

Ролан Гаррос Медведев вскрыл «Ролан Гаррос». Грунт преподнес ему сюрприз 3 ЧАСА НАЗАД

– Да, сто процентов есть. Честно говоря, с первого дня на «Ролан Гаррос» чувствовал себя отлично в плане тренировок, не проиграл ни одного сета на тренировках с сильными игроками. Мячи подходят, условия подходят, корт подходит. Могу играть как на харде, могу играть плоско, могу играть быстро, поэтому чувствовал себя очень уверенно. Это был один из немногих матчей, в котором в какие-то моменты меня могло подзажать, потому что уже такого не происходит. Но, действительно, это был важный матч, важная победа, поэтому смотрю в будущее турнира только с надеждами.

– Ты сам анализировал причины того, почему раньше не получалось на грунте?

– Тяжело ответить, потому что, когда я играл матчи в Мадриде, Риме, а также на тренировках, действительно было ощущение, что ничего не получается. Хотелось во всем винить грунт, естественно, себя тоже, но больше грунт. В итоге получается, что теперь хочется винить мячи. Как только я приехал сюда, то играю в хороший теннис, наслаждаюсь теннисом. И есть ощущение, что сопернику нужно сыграть действительно хорошо, чтобы победить меня здесь. Это намного легче принять, чем когда ты в каком-то смысле проигрываешь сам себе.

– И последний вопрос про выставочный турнир UTS. Зачем ты туда поехал, есть ли у такого формата право на существование и что его ждет в будущем?

– Я думаю, они будут только развиваться, потому что, насколько я понимаю, они не хотят ни в коем случае конкурировать с АТР – просто они хотят сделать хороший продукт отдельно от АТР, где не будет никакого рейтинга, добавления очков. Подошло круто по моменту, но не получилось сыграть там хорошо. Были эти же мячи, но, может быть, еще как-нибудь выступлю там.

Даниил Медведев обыграл Александра Бублика из Казахстана со счетом 6:3, 6:3, 7:5.

Медведев впервые прошел во второй круг на «Ролан Гаррос», где сыграет с американцем Томми Полом.

Ролан Гаррос Медведев разбил Бублика и впервые выиграл матч в Париже 7 ЧАСОВ НАЗАД