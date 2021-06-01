Российская теннисистка Варвара Грачева рассказала Eurosport.ru о победе в первом круге «Ролан Гаррос» над испанкой Ларой Арруабарреной и порассуждала, с кем из соперниц хотела бы встретиться в следующем матче.

– Со стороны победа казалась довольно легкой. Как это выглядело изнутри?

– На самом деле, было достаточно сложно. Я долго к этому готовилась, знала, с кем буду играть. Смотрела разные материалы, отрабатывала на корте очень много, чтобы быть готовой на сто процентов. Рада что это получилось прямо от «А» до «Я».

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– В следующем раунде вы сыграете либо с Мартич, либо с Джорджи. Есть ли пожелания? Мартич вы три раза проиграли. Может, хочется взять у нее реванш?

– Хотела бы взять реванш у Мартич, но и с Джорджи очень интересно поиграть. Мы встречались только как тренировочные партнеры в Австралии, но дальше не заходило. Так что было бы интересно.

В первом круге Грачева выиграла со счетом 6:2, 6:3.

Интервью было взято до завершения матча Петры Мартич и Камилы Джорджи. На данный момент известно, что во втором круге «Ролан Гаррос» Варвара сыграет с Джорджи, которая одолела Мартич со счетом 6:1, 6:7(5), 6:4.

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