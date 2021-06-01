В Париже стартует второй круг. Его откроют шесть теннисистов и теннисисток из России.

Корт Филиппа Шатрие

Армони Тан (Франция) – Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – начало в 13:00 (мск)

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Карен Хачанов (Россия, 23) – Кэй Нисикори (Япония)

Серена Уильямс (США, 7) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – не раньше 17:00 (мск)

Томми Пол (США) – Даниил Медведев (Россия) – не раньше 21:00 (мск)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Корт Сюзанн Ленглен

Александр Зверев (Германия, 6) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало в 12:00 (мск)

Полона Херцог (Словения) – Каролин Гарсия (Франция)

Стефанос Циципас (Греция, 5) – Педро Мартинес (Испания)

Александра Саснович (Беларусь) – Арина Соболенко (Беларусь, 3)

Корт Симон Матьё

Дарья Касаткина (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – начало в 12:00 (мск)

Генри Лааксонен (Швейцария) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 11)

Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Клара Таусон (Дания)

Энцо Коко (Фрацния) – Пабло Каррено Буста (Испания, 12)

Виктория Азаренко Фото: Getty Images

Корт 14

Катерина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – начало в 12:00 (мск)

Фабио Фоньини (Италия, 27) – Мартон Фучович (Венгрия)

Маккензи Макдональд (США) – Кристиан Гарин (Чехия, 22)

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Нао Хибино (Япония)

Корт 7

Тамара Зиданшек (Словения) – Мэдисон Брингл (США) – начало в 12:00 (мск)

Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Камиль Майхрзак (Польша)

Филип Крайинович (Сербия) – Джон Изнер (США, 31)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Айла Томлянович (Сербия)

Корт 6

Ласло Дьере (Сербия) – Миомир Кечманович (Сербия) – начало в 12:00 (мск)

Паула Бадоса (Испания) – Данка Ковинич (Черногория)

Лейла Фернандес (Канада) – Мэдисон Киз (США, 23)

Корт 11

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – вторым запуском после парного матча

Корт 12

Сорана Кирстя (Румыния) – Мартина Тревисан (Италия) – начало в 12:00 (мск)

Райлли Опелка (США, 23) – Хауме Мунар (Испания) – после парного матча

Тьяго Монтейро (Бразилия) – Стив Джонсон (США)

Корт 13

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 12:00 (мск)

Даниэль Коллинс (США) – Ангелина Калинина (Украина)

Маркос Джирон (США) – Гвидо Пелья (Аргентина)