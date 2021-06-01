В Париже стартует второй круг. Его откроют шесть теннисистов и теннисисток из России.
Корт Филиппа Шатрие
Армони Тан (Франция) – Маркета Вондроушова (Чехия, 20) – начало в 13:00 (мск)
Ролан Гаррос
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Карен Хачанов (Россия, 23) – Кэй Нисикори (Япония)
Серена Уильямс (США, 7) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – не раньше 17:00 (мск)
Томми Пол (США) – Даниил Медведев (Россия) – не раньше 21:00 (мск)
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Корт Сюзанн Ленглен
Александр Зверев (Германия, 6) – Роман Сафиуллин (Россия) – начало в 12:00 (мск)
Полона Херцог (Словения) – Каролин Гарсия (Франция)
Стефанос Циципас (Греция, 5) – Педро Мартинес (Испания)
Александра Саснович (Беларусь) – Арина Соболенко (Беларусь, 3)
Корт Симон Матьё
Дарья Касаткина (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 10) – начало в 12:00 (мск)
Генри Лааксонен (Швейцария) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 11)
Виктория Азаренко (Беларусь, 15) – Клара Таусон (Дания)
Энцо Коко (Фрацния) – Пабло Каррено Буста (Испания, 12)
Виктория Азаренко
Фото: Getty Images
Корт 14
Катерина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия, 29) – начало в 12:00 (мск)
Фабио Фоньини (Италия, 27) – Мартон Фучович (Венгрия)
Маккензи Макдональд (США) – Кристиан Гарин (Чехия, 22)
Елена Рыбакина (Казахстан, 21) – Нао Хибино (Япония)
Корт 7
Тамара Зиданшек (Словения) – Мэдисон Брингл (США) – начало в 12:00 (мск)
Каспер Рууд (Норвегия, 15) – Камиль Майхрзак (Польша)
Филип Крайинович (Сербия) – Джон Изнер (США, 31)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) – Айла Томлянович (Сербия)
Корт 6
Ласло Дьере (Сербия) – Миомир Кечманович (Сербия) – начало в 12:00 (мск)
Паула Бадоса (Испания) – Данка Ковинич (Черногория)
Лейла Фернандес (Канада) – Мэдисон Киз (США, 23)
Корт 11
Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – вторым запуском после парного матча
Корт 12
Сорана Кирстя (Румыния) – Мартина Тревисан (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Райлли Опелка (США, 23) – Хауме Мунар (Испания) – после парного матча
Тьяго Монтейро (Бразилия) – Стив Джонсон (США)
Корт 13
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 12:00 (мск)
Даниэль Коллинс (США) – Ангелина Калинина (Украина)
Маркос Джирон (США) – Гвидо Пелья (Аргентина)
Ролан Гаррос
Linette - Paquet - Ролан Гаррос