«Могу я уйти? Пожалуйста, иначе сейчас расплачусь», – молила журналистов Наоми Осака после поражения в первом круге Уимблдона-2019 от Юлии Путинцевой. Японка – очень ранимый человек, интроверт, поэтому во время турниров «Большого шлема» испытывает особенное напряжение. В этом году она нашла самый простой, но вместе с тем примитивный способ сохранить душевное равновесие. Осака в ультимативной форме отказалась от обязательных пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

Грунтовый сезон провоцирует у Наоми легкую панику – 4-кратная победительница «ТБШ» никогда не пробиралась на «Ролан Гаррос» дальше третьего круга. Это не стало смягчающим обстоятельством для руководства парижского мэйджора, оштрафовавшего теннисистку за отказ общаться с журналистками на 15 тысяч долларов. Жесткую позицию французов поддержали и другие «Шлемы», после чего Наоми психанула и снялась с «Ролан Гаррос». Похоже, это начало большой войны, в которой топовый теннисист попер против годами формировавшейся и редко идущей на уступки системы.

Пресс-конференция Наоми Осаки Фото: Getty Images

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Важно помнить, что все игроки разные. Например, Новак Джокович любит общаться с журналистами: на ранних этапах карьеры он вообще превращал пресс-конференции в шоу и всячески троллил медиа. А Каролин Возняцки ему подыгрывала и тем самым раскручивала саму себя. Однажды она пришла к Новаку после игры на Уимблдоне в статусе журналистки и спросила, как он намерен прервать свою одноматчевую проигрышную серию.

Но существуют моменты, когда игрокам очень тяжело после поражений или предматчевого давления. На пресс-конференциях рыдали Федерер, Серена Уильямс, Свитолина и многие другие теннисисты, но вопрос об игноре или отмене обязательных мероприятий никогда не ставился. Даже наоборот, теннисисты использовали общение с журналистами для поддержания или поднятия статуса. Два года назад Серена прервала прессуху Доминика Тима, потому что желала дать интервью только в большом зале «Ролан Гаррос». И организаторы прервали общение австрийца ради звездной американки.

Удивительно, что Осака четко аргументировала свою позицию об игноре пресс-конференций только после отъезда из Парижа вместо того, чтобы попытаться начать диалог с представителями турнира. «После US Open-2018 у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне трудно справиться. На турнирах я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги. Я не люблю публичные выступления, сильно нервничаю. Поэтому в Париже я посчитала нужным позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции. Считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть», – пояснила теннисистка в соцсетях.

Наоми Оаска Фото: Getty Images

Проблема Наоми понятна – всем игрокам важен психологический комфорт и уверенность. Однако отказом от пресс-конференций она ставит себя выше правил и демонстрирует эгоизм не только по отношению к организаторам, но и другим игрокам. Она словно говорит: «Эй, вы, я тут №1 и теперь сама устанавливаю правила». Победы на «Шлемах», статус суперзвезды и огромные спонсорские контракты вполне могли сформировать у нее такое отношение, ведь прямо сейчас Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. Ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Никто не спорит, что спортсменам очень тяжело: матчи, перелеты, поражения, травмы. Но разве это повод уклоняться от общения с журналистами? Возможно, Осака позабыла, что не только громкие победы, но и внимание к ней медиа превратили японку в икону для фанатов и примагнитили более 20 спонсоров с мировым именем. Офисный работник берет отпуск, если чувствует, что может сгореть на работе, а не требует отменить планерки. Что мешало в таком случае Осаке взять паузу и пропустить нелюбимый турнир или даже сезон? Так сделал, например, долго восстанавливавшийся после травмы Аслан Карацев, а потом вернулся и взлетел в полуфинал Australian Open.

Наоми утверждает, что журналисты своим вопросами сеют в ней сомнение в возможностях на корте. Хах! Пусть скажет это не выигрывавшему и плакавшему на прессухах Гаэлю Монфису, который искал решение проблемы в любви, занятиях йогой и новых методах тренировок, а не менял правила. Игрокам важно помнить, что общение с журналистами – это вовсе не теплая ванная. Медиа – не персональный болельщик, а проводник между теннисистами и их поклонниками.

Наоми Осака общается с журналистами Фото: Getty Images

Осака увлекается книгами о психологии и философии. В них она наверняка могла узнать, что бороться в одиночку с системой очень трудно и зачастую вредно и недальновидно. Против системы должна быть другая система, а не спонтанные необдуманные ультиматумы. Отличный пример такой борьбы показывает член Совета игроков ATP Вашек Поспишил. По его инициативе игроки обратились к юридической фирме Norton Rose Fulbright, которая от их лица ведет переговоры с турнирами «Большого шлема» об увеличении призовых.

The New York Times утверждает, что «ТБШ» занижают отчеты о прибыли и выделяют игрокам всего 12-17% от дохода. Поспишил считает это несправедливым и приводит в пример крупнейшие американские спортивные лиги: НХЛ, НФЛ и НБА выделяет игрокам более 50% прибыли, а в близком теннису виде спорта, гольфе, участники получают 35% дохода. Norton Rose Fulbright уже помогла игрокам повысить призовые на «Мастерсах» на 11%, и Поспишил убежден, что скоро дрогнут и «Шлемы».

Претензии Осаки понятны, но она должна действовать системно, если хочет изменить отношение к игрокам. Иначе теннисистка очень скоро станет изгоем, а спонсоры найдут более покладистых прим. Пусть вспомнит, как после допингового скандала бренды быстро распрощались с Марией Шараповой, и каким долгим и трудным было ее возвращение. Наоми ждет такой же путь – она станет никому не интересной, если не изменит тактику, а «Шлемы» объявят ей коллективный бойкот.

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