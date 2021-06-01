Андрей Рублев сенсационно покинул «Ролан Гаррос» уже в первом круге.
Российский теннисист проиграл Ян-Леннарду Штруффу из Германии – 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 3:6. Рублев неудачно начал матч, но вовремя собрался, отыгрался с 0-2 и перевел матч в пятый сет. На этом подвиги Андрея закончились – Штруфф брейканул уже в третьем гейме и в итоге прошел во второй раунд.
В личном противостоянии русского теннисиста и немца счет сравнялся – 2-2.
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- Рублев – единственный российский теннисист, который не смог пробиться во второй раунд.
- Ранее матчи первого круга выиграли Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин.
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