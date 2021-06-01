Андрей Рублев – по-прежнему вторая ракетка России, но на «Ролан Гаррос» котировался выше Даниила Медведева. Всем было очевидно, что потенциал рыжеволосого парня на грунте значительно выше, чем у первого номера страны. Тем удивительнее итог первого круга: Медведев впервые победил в Париже, Рублев впервые с Australian Open-2019 уступил в стартовом матче «Шлема».

Российским теннисистам достались далеко не самые простые соперники, которые в хороший день способны на подвиг. Александр Бублик в середине мая играл в полуфинале грунтового Мадрида, Штруфф в 2019-м обыгрывал на песке Циципаса и достойно сопротивлялся Надалю, а на Australian Open – Джоковичу. Но на «Ролан Гаррос» между ними была пропасть: если игра Бублика прожила пару геймов и развалилась на части, то Штруфф смог удержать определенный уровень на протяжении трех сетов и выкрасть победу.

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Против Рублева немец не показал теннис космического уровня, но действовал правильно и убедительно в самые ответственные моменты. Особенно на своей подаче. В первом сете Ян-Леннард выиграл сумасшедшие 93% розыгрышей первым мячом (14 из 15), во втором – тоже приличные 79% (22 из 28). Неудивительно, что за этот отрезок Андрей заработал всего четыре брейк-пойнта и реализовал лишь один.

Первая половина матча также подсветила старую проблему Рублева. В начале мая Андрей встречался со Штруффом в Риме и победил, но тяжело – в трех сетах и 6:4 в решающем. Тогда немец тоже раздражал его частыми попаданиями навылет и в линии, из-за чего в какой-то момент у Рублева вырвалось токсичное «В жопу теннис!».

В этот раз Андрей не кидался громкими фразами, но стабильно бесился и вымещал злость на ракетке. Впрочем, как сдержать себя, если раз за разом отыгрываешь брейк-пойнты при подаче на сет и все равно уступаешь, потому что соперник чертит сумасшедшие линии. Десятый гейм во втором сете стал определяющим: Рублев ушел со счета 0-40, но Штруфф все равно не позволил сопернику сравнять счет по партиям.

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Настоящий Рублев вернулся в третьем сете, когда потушил внутренний огонь. Зашкаливавшая импульсивность сменилась взвешенностью, что мгновенно отразилось на игре и цифрах. Штруфф больше не мог соответствовать заявленному уровню: если в первых двух партиях немец опередил Андрея по виннерсам (34 на 32) и совсем немного уступил по невынужденным (26-23), то в третьем и четвертом соотношения были 21-28 и 21-15.

Решающий сет стал лотереей, где выигрышный билет вытянул Ян-Леннард – один агрессивный прием подачи решил судьбу матча. Конечно, Рублев должен был решать все раньше – упущенный второй сет привел к фатальным последствиям. Но нельзя откинуть в сторону заслуги Штруффа: немец показал вариативность (яркую игру на задней линии, при необходимости прибегал к S&V) и был вознагражден за страсть и старание. В случае с ним счет 0-9 против игроков первой десятки на «Шлемах» был явно несправедлив.

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