Чешская теннисистка Петра Квитова снялась с «Ролан Гаррос» из-за травмы, полученной при общении с журналистами после матча первого круга.

«С большим сожалением я сообщаю о том, что вынуждена покинуть «Ролан Гаррос». В воскресенье во время общения с журналистами я упала и повредила лодыжку. К сожалению, после МРТ и долгих консультаций с командой я приняла непростое решение, что продолжать выступление в таком состоянии будет неразумно. Это невероятное невезение, но я буду сильной и сделаю все возможное, чтобы восстановиться к травяному сезону», – говорится в заявлении теннисистки.

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В матче за выход во второй круг Квитова обыграла бельгийку Грэт Миннен – 6:7(3), 7:6(5), 6:1.

Соперницей чешки во втором раунде должна была стать россиянка Елена Веснина, которая теперь пройдет в третий круг без борьбы.

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