Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере прошел в следующий круг «Ролан Гаррос» и в интервью Eurosport после матча с Дженсоном Бруксби рассказал о старте парижского мэйджора, отличиях в игре при заполненных и пустых трибунах, а также о популярности в Осетии.

– Поздравляем тебя с победой. Сегодня ты играл против соперника, у которого не так много опыта выступлений на таком уровне. Насколько для тебя было удобно первый матч провести именно против Дженсона Бруксби?

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– Первый матч на турнире «Большого шлема» – это всегда нервы. И у меня была одна цель: сыграть достаточно просто. Ничего не придумывать, как можно быстрее закончить этот матч, желательно в трех сетах, потому что впереди долгие игры. Чтобы все было предельно просто – никаких супермегаударов. И я считаю, что сегодня отыграл солидно.

– По поводу атмосферы и условий на текущем «Ролан Гаррос». Насколько тебе комфортно сейчас, когда появились зрители, насколько комфортно играть именно на парижском грунте?

– Со зрителями играть намного удобнее, особенно в сравнении с прошлым годом, когда были пустые трибуны. Мне это очень нравится: поддерживают, вокруг совсем другая атмосфера. Здесь меня все устраивает: и грунт, и мячи.

– У спортсменов, у теннисистов очень напряженный график. Но когда ты бываешь дома, в Осетии, тебя уже узнают на улице?

– У меня еще не было времени заехать домой: все время с турнира на турнир, на тренировки. Но как только появится время, я обязательно туда поеду.

В первом круге «Ролан Гаррос» Аслан Карацев обыграл американца Дженсона Бруксби – 6:3, 6:4, 6:4.

За выход в третий раунд россиянин сыграет с Филиппом Кольшрайбером из Германии.

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