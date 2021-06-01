Екатерина Александрова стартовала в Париже с разгрома Винус Уильямс (6:3, 6:1) и поделилась эмоциями.

– Сама атмосфера была хорошей. После долгого, можно сказать, перерыва играли со зрителями, то есть сама атмосфера на игре была как в былые времена. Матч получился непростой, сегодня было жарко, были ненужные ошибки, но в целом, как мне показалось, все было хорошо.

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– То, что зрители есть на «Ролан Гаррос», но не в большом количестве, а только 8 тысяч – вы ощущаете какое-то отличие?

– По сравнению со всеми турнирами, что мы играли до, такое чувство, что их не 8 тысяч, а намного больше.

– Следующая соперница – Барбора Крейчикова. Вы недавно играли с ней в Страсбуре, он свой первый титул выиграла. Помните тот матч?

– Был непростой матч. Я вела в первом сете, но сама наошибалась – то одно, то второе – и преимущество ускользнуло из рук. Поэтому я постараюсь, не допускать таких ошибок.

На двух предыдущих розыгрышах «Ролан Гаррос» Александрова выходила в третий раунд.

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