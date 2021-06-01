На кортах Мельбурна завершились матчи первого круга «Ролан Гаррос». Подводим итоги главных матчей, рассказываем о сенсациях и выступлениях русских теннисистов.

Медведев впервые в карьере прошел первый раунд

Насладись исторической победой Медведева над Бубликом

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Первая ракетка России наконец выиграл матч на «Ролан Гаррос». Медведев выступал в основной сетке турнира с 2017 года и неизменно проигрывал в первом раунде. Перед матчем с Александром Бубликом все гадали – чего ждать от Даниила на этот раз? Грунтовый сезон-2021 проходил для него не слишком удачно, да и казахстанский теннисист, хоть и ненавидит теннис , но все же способен на сенсацию.

И на старте матча увереннее смотрелся именно Бублик: на релаксе он рискованно пробивал с форхенда и нащупал эйсы, которые вылились в ранний брейк – 2:0. Но тут Медведев почуял грунт, а вместе с ним и игру – вцепился в брейковую подачу, а затем вырвал еще 3 гейма подряд – 4:2. После он играюче дожал казахстанца: заставил ошибаться, минимизировал собственные анфорсы и изрядно выкручивал дропшоты вдоль сетки – 6:3. Во втором и третьем сете намеков на камбэк не возникло – матч не затянулся, и Даня прихлопнул коллегу за два часа. Дальше Медведева ждет американец Томми Пол.

Хачанов весело разобрался с Веселы

«Ролан Гаррос» можно назвать главным мэйджором в карьере Карена: в Париже он играет успешнее, чем в Нью-Йорке, Мельбурне или на Уимблдоне. Здесь Хачанов играл в четвертьфинале, в четвертых кругах. Вот и в стартовом матче с чешским теннисистом Иржи Веселы проблем у третьей ракетки России не возникло: на трехсетовую победу со счетом 6:1, 6:2, 6:3 ушло чуть более полутора часов. Карен настолько уверенно разобрал Веселы, что его выступление можно назвать, пожалуй, самым убедительным среди всех россиян в мужской части сетки. Во втором круге Хачанов сыграет с японцем Кэем Нисикори.

Карацев выиграл первый матч в основе «Ролан Гаррос»

Карацев гонял соперника по задней, выжал соки и прошел во 2-й круг

Перед стартом на французском «Шлеме» Аслан провел тренировки со всей Большой тройкой: 27 мая – с Роджером Федерером, 30 мая – с Рафаэлем Надалем, а на следующий день – с Новаком Джоковичем. Кажется, такая подготовка предопределила успех Карацева: он обыграл американца Дженсона Бруксби в трех сетах – 6:3, 6:4, 6:4. А в третьем сете отыграл ранний брейк. В послематчевом интервью Аслан признался , что считает солидным свое выступление в матче против Бруксби. Ждем и дальше не менее уверенного тенниса в его исполнении – например, против Филиппа Кольшрайбера в следующем матче.

Рублев вылетел уже в первом круге

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Ян-Леннард Штруфф обыграл вторую ракетку России в пяти сетах – 6:3, 7:6(6), 4:6, 3:6, 6:3. В первом сете немец выиграл сумасшедшие 93% розыгрышей первым мячом (14 из 15), во втором – тоже приличные 79% (22 из 28). Неудивительно, что за этот отрезок Андрей заработал всего четыре брейк-пойнта и реализовал лишь один. Рублев вовремя собрался, отыгрался с 0-2 и перевел матч в пятый сет. На этом подвиги закончились – Штруфф брейканул уже в третьем гейме и в итоге прошел во второй раунд. А Рублев стал единственным российским теннисистом, который вылетел в первом круге.

Сафиуллин вышел на Зверева

182-я ракетка мира Роман Сафиуллин на втором подряд турнире «Большого шлема» вышел во второй раунд. В дебютном матче на французском грунте Роман обыграл Карлоса Табернера – 7:6(4), 1:6, 6:0, 6:2. Сбой случился лишь во втором сете: как признался сам Сафиуллин, у него немного упала концентрация. Дальше позволять себе такие временные слабости нельзя, ведь Роману предстоит встреча с серьезнейшим соперником – номером 6 мирового рейтинга Александром Зверевым. На юниорском «Ролан Гаррос» 7 лет назад Сафиуллин проиграл немцу 1:6, 0:6 – возможно, настало время для реванша.

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Федерер играл с Истоминым так, словно грунт – его стихия

Роджер Федерер защищает в столице Франции полуфинал за 2019 год, поэтому матч первого круга против Дениса Истомина из Узбекистана имел важнейшее значение. И швейцарец ворвался на «Ролан Гаррос» так, словно грунт – его стихия. Он не допустил ни одной двойной ошибки, реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов и ни разу не отдал свою подачу. Для выхода во второй раунд Федереру хватило полутора часов и трех сетов – 6:2, 6:4, 6:3. Также Роджер одержал первую победу на «Шлеме» за 487 дней – долгий перерыв был связан с травмой и восстановлением.

Рафаэль Надаль одержал уверенную победу над Алексеем Попыриным, поиграв с ним в кошки-мышки лишь в третьем сете, а затем отыграв сетбол – 6:3, 6:2, 7:6. Новак Джокович, чей матч венчал программу стартового раунда, уложился в два часа, чтобы отправить домой Тенниса Сандгрена – 6:2, 6:4, 6:2.

Стефанос Циципас убрал с дороги Жереми Шарди все в тех же трех сетах – 7:6, 6:3, 6:1. Маттео Берреттини отдал одну партию японцу Даниэлю Таро, чтобы матч не был совсем уж скучным – 6:0, 6:4, 4:6, 6:4. Диего Шварцман взял три сета у Йень-Сунь Лю – 6:2, 6:2, 6:3.

Главный шок – вылет наследного принца грунта Доминика Тима от Пабло Андухара, несмотря на преимущество в два сета. Матч продолжался 4 часа 29 минут и завершился в пяти сетах – 6:4, 7:5, 3:6, 4:6, 4:6. Четвертая ракетка мира вылетел в первом круге второй турнир подряд – недавно он проиграл в Лионе Кэмерону Норри. Похоже, что долгожданный титул «Шлема», случившийся не на любимом French Open, а на харде Нью-Йорк, не только не стал отправной точкой для Доминика, а пустил его под откос.

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Во второй круг шагнули 6 российских теннисисток

Из десяти представительниц России, стартовавших на «Ролан Гаррос», борьбу продолжают Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Варвара Грачева, Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Причем вернувшаяся в тур Веснина без борьбы прошла сразу в третий круг – это стало возможным после снятия с турнира Петры Квитовой, которая получила максимально нелепую травму на пресс-конференции.

Светлана Кузнецова уступила Виктории Азаренко в российско-белорусском противостоянии – 4:6, 6:2, 3:6. Анастасия Потапова вылетела от канадки Лейлы Фернандес, Анна Блинкова проиграла американке Хейли Баптист, а Маргарита Гаспарян – Энн Ли.

Фаворитки уверенно прошли дальше

Главная потеря среди теннисисток топ-10 – Наоми Осака. Но японка покинула Париж не по спортивным причинам – Осака снялась с турнира после скандала вокруг бойкота журналистов и медиа. Вторая ракетка мира призналась, что дотошные вопросы журналистов подрывают ее психическое здоровье, и отказалась приходить на пресс-конференции. Организаторов «Ролан Гаррос» это не порадовало – Осаку оштрафовали на 15 тысяч долларов, а все четыре турнира «Большого шлема» выпустили совместное заявление и пригрозили ей дисквалификацией. В итоге столь суровые меры не потребовались – японка всех переиграла и снялась с турнира сама. Она объявила, что возьмет небольшую паузу, чтобы ситуация успокоилась.

Также Париж покинула седьмая ракетка мира – Бьянка Андрееску. Она не справилась с Тамарой Зиданшек из Словакии – 7:6, 6:7, 7:9. Все остальные представительницы топ-10 прошли во второй раунд.

Еще одной ощутимой потерей стал вылет чемпионки «Ролан Гаррос»-2016 Гарбинье Мугуруса. 12-я ракетка турнира неожиданной крупно влетела 18-летней Марте Костюк – 1:6, 4:6.

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