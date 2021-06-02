В матче второго круга «Ролан Гаррос» Даниил Медведев встретится с американцем Томми Полом. Для Даниила матч с Полом – уже достижение. До второго круга французского «Шлема» он не доходил ни разу, но в этом розыгрыше русского теннисиста наконец прорвало.

Как играют на грунте

Первая ракетка России традиционно плох на грунте, и сам этого не отрицает. Медведеву тяжело дается каждый матч даже с самым отпетым аутсайдером, но главного сквернослова ATP Александра Бублика Даниил уделал без серьезных проблем. Медведев не отдал Бублику ни одного сета, уступил лишь 11 геймов и уложился в два часа – прекрасный результат для теннисиста, который недавно проиграл Кристиану Гарину и разнервничался прямо на корте.

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52-я ракетка мира Томми Пол выглядит на грунте лучше Медведева. На турнире в Парме американец дошел до полуфинала, а по пути без проблем вынес Ян-Леннарда Штруффа, победившего Рублева на «РГ». В грунтовом сезоне Пол отлетал в основном от фаворитов вроде Циципаса и того же Рублева.

Ставки и прогнозы

Аналитики дают более низкий коэффициент на Медведева из-за его отличного старта и высокого рейтинга, но Даниил точно не до конца расколдовал самое сложное для себя покрытие. Пол вряд ли так просто отдаст матч, он уже доказывал, что способен бороться на грунте с сложными соперниками, поэтому ставка на тотал больше 3,5 сетов станет хорошим вариантом, если не хочется сильно рисковать.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Где смотреть

Матч начнется не ранее 22:00 по московскому времени. Увидеть игру можно на телеканале Eurosport либо на сайте Eurosport в блоке «Сейчас в эфире» на главной странице или в разделе «Смотреть».

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