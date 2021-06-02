Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал теннисистку Наоми Осаку. Японка снялась с «Ролан Гаррос» после того, как ее оштрафовали за отказ посещать пресс-конференции.

«Психическое здоровье – это не шутка, это реально и серьезно. Чтобы совершить такой поступок, нужно много мужества. Давайте все сделаем так, чтобы Наоми знала, что она не одна. Сегодня хороший день, чтобы проверить и спросить у своих друзей и близких, как у них дела, дать им понять, что они не одиноки», – написал Хэмилтон в твиттере

Вторая ракетка мира отказалась приходить на пресс-конференции и общаться с медиа. Ее оштрафовали на 15 тысяч долларов, а турниры «Большо шлема» выступили с заявлением и пригрозили японке дисквалификацией.

Наоми по два раза выиграла оба хардовых «Шлема», а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда.

Ролан Гаррос Осака поперла против системы. Ее уничтожат ДЕНЬ НАЗАД

Ролан Гаррос Осака снялась с «Ролан Гаррос» после штрафа за бойкот медиа ВЧЕРА В 18:52