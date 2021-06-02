В матче второго круга «Ролан Гаррос» российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла чешке Катерине Синяковой – 6:7(9), 7:5, 5:7.
После проигрыша в первом сете Вероника уступала 0:3 во второй партии, но героически сравняла счет по сетам. В третьей партии Кудерметова вела 5:1, упустила два матчбола, но в итоге уступила.
Встреча продолжалась 2 часа и 54 минуты. За это время Кудерметова сделала 4 эйса, допустила 6 ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8 возможных. Ее соперница исполнила 10 двойных и собрала 5 из 13 брейк-пойнтов.
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- В третьем круге Синякова сыграет со словенкой Тамарой Зидашек.
- Кудерметова – первая ракетка России, она занимает 30-е место в рейтинге WTA.
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