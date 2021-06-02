Дарья Касаткина одержала 20-ю победу в этом сезоне и впервые с 2018-го вышла в третий круг «ТБШ». В интервью Eurosport после победы над Белиндой Бенчич российская теннисистка поделилась эмоциями от долгожданного триумфа.

– Поздравляем с победой. 8 эйсов и ни одного брейкпоинта у соперницы – это новая Дарья Касаткина?

– Я надеюсь. Давления никакого, но мне понравилось отыгрывать опасные моменты на подаче: эйсами, еще как-то. Немножко почувствовала на себе то, что чувствует Карлович, отыгрывая 0-30 двумя подачами. Подумала: м-м-м, прикольно.

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– Если сравнивать Австралию и Париж в плане ограничений. Какие моменты сейчас, есть ли что-то неприятное, или наоборот: все стало настолько просто, что можно наслаждаться жизнью?

– Сложно сравнивать, потому что 2 недели в Австралии у нас был жесткий карантин, который впоследствии ослабили и стало можно делать то, что мы и хотели. А здесь мы все еще находимся в пузыре, и на улицу можно выходить всего на один час. Поэтому почти все свое время я провожу на кортах, потому что это позволяет мне ходить везде, где я хочу, смотреть матчи. Хотела попасть на матч Андрея [Рублева], но он играл далеко, у меня была тренировка, поэтому пришлось смотреть игру по телевизору.

– Даша, у тебя выдались такие сложные 2 года: 2019-й, 2020-й. Прежде всего, наверное, в психологическом плане. Какой урок ты вынесла из этих двух последних лет?

– Я скажу так: нужно любить себя и любить то, что ты делаешь – даже если это не получается. И если больших поводов для радости нет, нужно наслаждаться маленькими. Радовать себя и любить себя.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Дарья Касаткина обыграла 11-ю ракетку мира Белинду Бенчич из Швейцарии – 6:2, 6:2.

Соперницей россиянки в третьем раунде французского «Шлема» станет румынка Сорана Кирстя.

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