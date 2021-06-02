Корт Филиппа Шатрие
Эшли Барти (Австралия, 1) – Магда Линетт (Польша) – начало в 13:00 (мск)
Каролина Плишкова (Чехия, 9) – Слоан Стивенс (США)
Ролан Гаррос
Анастасия Павлюченкова – Айла Томлянович. Лучшие моменты
Марин Чилич (Хорватия) – Роджер Федерер (Швецария, 8) – начало не раньше 17:00 (мск)
Рафаэль Надаль (Испания, 3) – Ришар Гаске (Франция) – начало не раньше 22:00 (мск)
Корт Сюзанн Ленглен
Элина Свитолина
Фото: Getty Images
Энн Ли (США) – Элина Свитолина (Украина, 5) – начало в 12:00 (мск)
Микаэль Имер (Швеция) – Гаэль Монфис (Франция, 14)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Пабло Куэвас (Уругвай) – начало не раньше 15:30 (мск)
Анетт Контавейт (Эстония, 30) – Кристина Младенович (Франция)
Корт Симон Матьё
Маттео Берреттини (Италия, 9) – Федерико Кориа (Аргентина) – начало в 12:00 (мск)
Янник Синнер (Италия, 18) – Джанлука Магер (Италия)
Фиона Ферро (Франция) – Дженнифер Брэйди (США, 13)
Ребекка Питерсон (Швеция) – Ига Швёнтек (Польша, 8)
Корт №14
София Кенин (США, 4) – Хейли Баптист (США) – начало в 12:00 (мск)
Диего Шварцман (Аргентина, 10) – Альяж Бедене (Словения)
Зарина Дияс (Казахстан) – Элис Мертенс (Бельгия, 14)
Николоз Басилашвили (Грузия, 28) – Карлос Алькарас (Испания)
Корт №7
Аслан Карацев
Фото: Getty Images
Астра Шарма (Австралия) – Онс Жабер (Тунис, 25) – начало в 12:00 (мск)
Филипп Кольшрайбер (Германия) – Аслан Карацев (Россия, 24)
Кори Гауфф (США, 24) – Цян Ван (Китай)
Факундо Баньис (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Корт №6
Варвара Лепченко (США) – Каролина Мухова (Чехия, 18) – начало в 12:00 (мск)
Тэйлор Фритц (США, 30) – Доминик Кёпфер (Германия)
Алекс де Минаур (Австралия, 21) – Марко Чеккинато (Италия)
Корт №10
Варвара Грачева (Россия) – Камила Джорджи (Италия) – начало после парного матча
Джеймс Дакуорт (Австралия) – Ричардас Беранкис (Литва)
Корт №11
Екатерина Александрова
Фото: Getty Images
Тереза Мартинцова (Чехия) – Джессика Пегула (США, 28) – начало в 12:00 (мск)
Екатерина Александрова (Россия, 32) – Барбора Крейчикова (Чехия)
Кэмерон Норри (Великобритания) – Ллойд Харрис (ЮАР)
Корт №12
Марта Костюк (Украина) – Сайсай Чжэн (Китай) – начало в 12:00 (мск)
Йосихито Нисиока (Япония) – Лоренцо Музетти (Италия)
Корт №13
Сунву Квон (Южная Корея) – Андреас Сеппи (Италия) – начало в 12:00 (мск)
Мария Саккари (Греция, 17) – Джасмине Паолини (Италия)
Ролан Гаррос
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