Российский теннисист Карен Хачанов покинул «Ролан Гаррос» после поражения во втором круге. Его соперником был японец Кэй Нисикори, который оказался сильнее – 4:6, 6:2, 2:6, 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 58 минут.
Хачанов выполнил 5 подач навылет (0 у Нисикори) и допустил 3 двойные ошибки (столько же у японца). Карен уступил сопернику по активно выигранным мячам (43-57) и сделал больше невынужденных ошибок (59-56).
Хачанов вел 2-1 по сетам и 2:1 с брейком в четвертом, но не удержал преимущество. В пятой партии российский теннисисит вызывал на корт врача.
Ролан Гаррос
Медведев разрушил проклятье «РГ», Рублев вылетел. Итоги круга
- Карен проиграл Кэю третий матч подряд (второй в сезоне) после двух подряд побед.
- Соперником Нисикори по третьему кругу станет швейцарец Генри Лааксонен.
- По итогам «Ролан Гаррос» Хачанов опустится минимум на две позиции и станет 27-м.
Ролан Гаррос
«Выиграл уверенно и по делу». Хачанов – о победе в 1-м круге
Ролан Гаррос
Хачанов и Надаль провели тренировку перед «Ролан Гаррос»