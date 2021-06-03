В матче второго круга «Ролан Гаррос» российский теннисист Даниил Медведев одолел американца Томми Пола – 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа и 21 минуту. За это время Медведев сделала 4 эйса, допустил 2 ошибки на подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов из 15 возможных. Его соперник исполнил 2 двойных и собрал 4 из 6 брейк-пойнтов.
- В третьем круге Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой, который обыграл испанца Хауме Муньяра.
- В первом раунде Даниил прошел Александра Бублика и впервые пробился во второй круг «РГ».
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