Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Томми Полом во втором круге «Ролан Гаррос» в интервью Eurosport рассказал о сопернике, вечерних играх и будущем оппоненте Райлли Опелке.

– После первого сета не было ощущение, что вот, опять этот коварный грунт?

– Нет, на самом деле, было единственное расстройство в самом себе, потому что играл не очень, и при этом, даже играя не очень, было много возможностей и брейкануть, и быть ближе в счете. Сыграл один ужасный гейм на подаче, из-за этого проиграл сет. Конечно, очень обидно такие сеты проигрывать, потому что на турнирах «Большого шлема», когда ты начинаешь с проигрыша первого сета, тебе все время кажется, что отыграться уже тяжело, нужно выиграть целых три сета. Но я уже все-таки опытный, знаю, что нужно продолжать играть. Я чувствовал, что по игре давлю на него, надо было просто чуть больше попадать с приема, чуть глубже играть. Это сразу получилось делать во втором сете. Потом я держал матч под своим контролем, и это, естественно, добавляет хороших эмоций.

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– Как ощущение от вечерней сессии на «Ролан Гаррос», которая состоялась при пустых трибунах?

– Буду очень честным, на самом деле, это тяжело, когда ты знаешь, что есть зрители, а ты играешь в 9. Темно, прохладно. Хорошо – не как в прошлом году, когда пять градусов – но прохладно. Естественно, мы понимаем, что это сделано для телевидения, но мне, естественно, приятнее играть днем в солнце. Тем более на грунте мне всегда непрятно играть, потому что он тяжелее, он становится более влажным. Поэтому мне не понравилось. Если бы были зрители, наверное, было бы другое дело.

– Дальше по сетке Опелка. В Питере вы играли, и ты ему уступил. Как будешь готовиться в следующей встрече?

– Помню, ужасный был матч в том плане, что было нереальное количество упущенных возможностей. На самом деле, с такими игроками главное держать подачу уверенно, давить на них таким образом. И стараться на их подаче цеплять как можно больше очков. Я думаю, что с Райлли грунт должен как раз-таки помочь, – сказал Медведев.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» российский теннисист Даниил Медведев одолел американца Томми Пола – 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

В третьем круге Медведев сыграет с американцем Райлли Опелкой, который обыграл испанца Хауме Муньяра.

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