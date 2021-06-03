Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в интервью Eurosport поделилась впечатлениями от победы над Кларой Таусон и рассказала о тренировках сына.

– По состоянию, по движению считаю, что все нормально. Я довольна, что именно в ключевые моменты смогла делать правильные удары, правильную тактику и настрой.

– Сейчас все обсуждают медийные обязанности игроков в связи с историей с Осакой. Есть ли в этих обязанностях моменты, которые, вы считаете, пришло время изменить?

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– Есть некоторые темы, которые иногда тяжело обсуждать игрокам. Иногда бывают корыстные вопросы, тебя, может быть, не понимают. Поэтому иногда это может быть сложно для игроков. Но также я понимаю, насколько пресса важна в спорте. Я считаю, что журналисты важны спортсменам так же, как и спортсмены – журналистам. А в плане изменения правил, я считаю, есть одно правило, про которое я, по-моему, говорила в Австралии. Я не совсем комфортно чувствую, когда у спортсмена какая-то травма или проблема со здоровьем, ты должен это обсуждать. Это обязательно делать, когда ты снимаешься с матча, ты должен давать причину. Я считаю, что это должно быть изменено, все-таки тяжело обсуждать свое здоровье перед всем миром.

– В марте вы выкладывали видео, где Лео готовится к грунтовому сезону, и, вы написали, в связи с этим не будет играть в Майами. Насколько хорошо получилось подготовиться? Всегда ли у него такой энтузиазм на тренировках?

– Да, на самом деле ему очень нравится заниматься теннисом, и он занимается другими видами спорта. Сейчас он уже начал играть даже одной рукой справа. Мне просто нравится, что он получает удовольствие, когда играет. Хочет, чтобы я с ним присутствовала на тренировках. Я пытаюсь наоборот отходить, не влиять на процесс, но приятно видеть, что мой сын тоже горит желанием играть в теннис, – сказала Азаренко.

Азаренко обыграла Таунс в двух сетах во втором круге «Ролан Гаррос» – 7:5, 6:4.

В следующем раунде белорусска встретится с американкой Мэдисон Киз.

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