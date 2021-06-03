Нова Джокович, Роджер Федерер и Аслан Карацев попробуют себя во втором круге Открытого чемпионата Франции, а на следующий день в третьем круге выступит Анастасия Павлюченкова.

Новак Джокович – Пабло Куэвас (3 июня)

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Новак Джокович Фото: Getty Images

Джокович очень уверенно стартовал в Париже, и вообще его форма в последнее время не вызывает вопросов: он навязал Надалю достойное сопротивление в Риме и победил на неделе перед «РГ» в Белграде. Единственный неприятный момент – серб часто теряет концентрацию и отдает соперникам лишние очки.

В первом круге он проиграл восемь геймов совсем негрунтовому Теннису Сандгрену, а теперь сыграет с профильным теннисистом. Пабло Куэвас в мае одержал несколько неплохих побед и легко расправился с Люкой Пуем в первом круге. Фору в 10,5 геймов уругваец удержать должен.

Марин Чилич – Роджер Федерер (3 июня)

Федерер показал невероятно воздушный теннис в первом круге против Дениса Истомина. Понятно, что узбекистанец не ставил перед Роджером невыполнимых задач, но та легкость и вариативность, с которой действовал швейцарец, все равно поразили.

Чилич в последние два года посыпался, выглядит тяжело и часто проигрывает даже теннисистам без опыта (как 18-летнему Штрикеру в Женеве). Хорвату будет тяжело справиться с serve & volley Федерера и его агрессией в розыгрышах. Единственный шанс Марина – что Федерера к концу матча заморит солнце, но в это верится с трудом.

Филипп Кольшрайбер – Аслан Карацев (3 июня)

Аслан Карацев Фото: Getty Images

Кто бы мог подумать, что Аслан будет фаворитом в большинстве матчей этого сезона, а на его победу над ветераном Кольшрайбером дадут кэф 1,11. Но реальность такова – сейчас между теннисистами чудовищная пропасть, и она уже никуда не денется.

Вряд ли немец зацепит в этой встрече даже сет. В 2021-м Филипп вернулся после травмы и из восьми матчей проиграл четыре (даже Габашвили в Парме), но в первом сете должен побороться – пока свежий, и пока Карацев разогревается.

Анастасия Павлюченкова – Арина Соболенко (4 июня)

Аккуратная ставка с небольшим коэффициентом, но она того стоит. Павлюченкова впервые за 5 лет вышла в третий круг «Ролан Гаррос», и на этом ее путь завершится. Следующая соперница – Арина Соболенко, которой Анастасия проиграла совсем недавно, в майском полуфинале Мадрида.

В том матче преимущество белоруски было неоспоримым: два брейка в первом сете и почти что баранка во втором, которой Павлюченкова чудом избежала. Несмотря на то что Настя солидно смотрелась в первых двух кругах, недостаток практики и небольшое повреждение спины (из-за него пропустила подготовку к «РГ») окажут дополнительное влияние на результат.

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