Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в интервью Eurosport рассказала о победе над Айлой Томлянович во втором круге «Ролан Гаррос» и взаимоотношениях с тренером.

– Все удалось выполнить, что с тренером задумали?

– Практически все, всегда смотрю на него, он в маске, не всегда понятно, доволен или не доволен. Пытаюсь поймать его реакцию. Мне кажется, суперидеально тяжело провести матч. Очень редко, когда прямо все получается, что ты задумал. Все-таки на той стороне тоже стоит игрок достойный. В принципе я довольна, хороший получился матч.

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– Тренер уже разобрал игру, наступил момент, когда вы поговорили, или еще это предстоит?

– Еще предстоит, я сейчас делала заминку, процедуры какие-то. Условия в этом году тяжелее, чем в прошлом. Очень скользкий корт, все жалуются. Сказывается на теле, на ногах.

– Он тебя ругает или старается мягко?

– Сейчас мягко, мы оба подросли, раньше, конечно, очень много ругались, но это семейное, нормально. Сейчас вообще у нас очень классный тандем, мы оба довольны. Он боится меня ругать, я уже не в том возрасте, могу дать отпор. На самом деле, и он находит слова, и я, поэтому все нормально, – сказала Павлюченкова.

Один из тренеров Анастасии Павлюченковой – ее брат Александр.

Павлюченкова обыграла в двух сетах Айлу Томлянович и вышла на Арину Соболенко.

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