Первая ракетка мира Эшли Барти снялась с «Ролан Гаррос». Австралийка не смогли закончить матч второго круга против полячки Магды Линетт.
Так как Барти снялась с турнира, первой из сеяных стала белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая изначально шла третьей. Вторая сеяная, Наоми Осака, также больше не принимает участие в «РГ».
  • Матч Барти и Линетт остановился на счете 1:6, 2:2.
  • Осака снялась с «Ролан Гаррос» после того, как ее оштрафовали за отказ посещать пресс-конференции.
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